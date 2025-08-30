Моді розлютився на Трампа? NYT дізналося, що могло посварити лідерів Індії та США

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді посварилися через Нобелівську премію. Трамп вимагає від Моді висунути президента США на цю премію, що дуже сильно розлютило індійського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання пише, що Трамп неодноразово публічно заявляв, що нібито це саме він вирішив військовий конфлікт між Індією та Пакистаном, який стався у травні. Проте конфлікт між двома державами триває вже 75 років та є значно глибшою та складнішою проблемою, аніж Трамп здатен уявити.

Під час телефонної розмови з Моді 17 червня Трамп заявив індійському прем'єру, що пишається припиненням конфлікту між Нью-Делі та Ісламабадом. Також Трамп згадав, що Пакистан планує висунути американського президента на Нобелівську премію - нагороду, яку Трамп дуже хоче отримати тим, або інших шляхом.

Після цього Трамп прямо натякнув Моді, що очікує тих самих дій від Індії. За словами джерел, саме це розлютило індійського прем'єра. Моді у різких виразах заявив Трампу, що втручання США не має нічого спільного з тим, що конфлікт припинився - Індія та Пакистан сіли за стіл переговорів самостійно.

Тоді Трамп здебільшого відмахнувся від заяв Моді - але запам'ятав це. Саме ця розмова зіграла значну роль у погіршенні стосунків між двома лідерами.

Моді навіть взагалі перестав брати слухавку, коли Трамп намагався поговорити з індійським лідером. Таким чином, колись тісні стосунки між двома лідерами геть зіпсувалися, резюмує видання.