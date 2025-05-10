ua en ru
Сб, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Незламна стіна": Пакистан розпочав воєнну операцію проти Індії

Субота 10 травня 2025 03:43
UA EN RU
"Незламна стіна": Пакистан розпочав воєнну операцію проти Індії Ілюстративне фото: Пакистан атакує Індію у відповідь (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Перші удари прийшлися по критичних об'єктах: аеропорти, бази, ракетне сховище. Ситуація загострюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Пакистану в соцмережі Х, телеканал Geo TV і Clash Report.

Уряд Пакистану повідомив про початок операції "Буньян уль Марсус" у відповідь на регулярні індійські провокації. Назва операції походить від вірша з Корану під назвою "Незламна стіна".

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали численні вибухи.

Армія Пакистану повідомила про знищення індійського сховища крилатих ракет BrahMos в Беасі, удар по аеропорту Патанкот, а також авіабазі Удхампур в Індії.

Зокрема, після гучного вибуху на авіабазі Удхампур здіймається стовп диму.

Також повідомляється про збройні сутички у прикордонних районах Кашміру.

Збройна екскалація між Індією та Пакистаном

Початком військового загострення між країнами можна вважати кінець квітня, коли в індійській провінції Кашмір були вбиті понад 20 туристів.

Після того уряди країн почали обмінюватися звинуваченнями та погрозами війни, політична напруженість суттєво зросла.

В ніч на 7 травня Індія почала операцію "Сіндур", у рамках якої завдала ударів по об'єктах терористів у Пакистані й підконтрольних цій країні районах Кашміру. Армія Пакистану підняла авіацію та почала завдавати ударів у відповідь.

Детальніше про нове протистояння між державами - читайте у нашому авторському матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Пакистан
NEWS
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику