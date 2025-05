"Незламна стіна": Пакистан розпочав воєнну операцію проти Індії

Уряд Пакистану повідомив про початок операції "Буньян уль Марсус" у відповідь на регулярні індійські провокації. Назва операції походить від вірша з Корану під назвою "Незламна стіна".

В індійських містах Амрітсар та Джамму пролунали численні вибухи.

Армія Пакистану повідомила про знищення індійського сховища крилатих ракет BrahMos в Беасі, удар по аеропорту Патанкот, а також авіабазі Удхампур в Індії.

Зокрема, після гучного вибуху на авіабазі Удхампур здіймається стовп диму.

BREAKING: Smoke is seen rising after a loud explosion from India's Udhampur Air Base.



The base was targeted by Pakistan. pic.twitter.com/8ns9eX3WxM