ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Прем'єр Індії розкрив деталі договору про припинення вогню з Пакистаном

Середа 18 червня 2025 09:12
UA EN RU
Прем'єр Індії розкрив деталі договору про припинення вогню з Пакистаном Фото: Нарендра Моді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох країн, а не за посередництва США.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Прем'єр-міністр Моді ясно дав зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що в цей період не було жодних розмов на такі теми, як торговельна угода між Індією та США або посередництво США між Індією та Пакистаном", - заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, коментуючи розмову Моді з Трампом на полях саміту G7.

Раніше Трамп заявляв, що сусідні країни Південної Азії, які мають ядерну зброю, погодилися на припинення вогню після переговорів за посередництва США, і що військові дії припинилися після того, як він закликав країни зосередитися на торгівлі, а не на війні.

При цьому Місрі зазначив, що переговори про припинення бойових дій велися безпосередньо між Індією і Пакистаном по існуючим військовим каналам і переважно на вимогу Пакистану. Прем'єр-міністр Моді також підкреслив, що Індія в минулому не приймала посередництва і ніколи не прийме його.

Раніше у Пакистані заявили, що припинення вогню сталося після того, як його військові відповіли на заклик індійських військових щодо припинення вогню, що надійшов 7 травня.

Що передувало

Нагадаємо, що 20 травня Пакистан та Індія домовились розвести додаткових військових підкріплень із лінії контролю в Кашмірі до позицій мирного часу до кінця травня.

Напередодні також Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.

Детальніше про те, що відбувається між Пакистаном та Індією, і чи є загроза ядерної війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія Пакистан
Новини
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
У Києві під завалами зруйнованого будинку продовжують діставати тіла жертв
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді