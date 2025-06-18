Прем'єр Індії розкрив деталі договору про припинення вогню з Пакистаном
Домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох країн, а не за посередництва США.
Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Прем'єр-міністр Моді ясно дав зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що в цей період не було жодних розмов на такі теми, як торговельна угода між Індією та США або посередництво США між Індією та Пакистаном", - заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, коментуючи розмову Моді з Трампом на полях саміту G7.
Раніше Трамп заявляв, що сусідні країни Південної Азії, які мають ядерну зброю, погодилися на припинення вогню після переговорів за посередництва США, і що військові дії припинилися після того, як він закликав країни зосередитися на торгівлі, а не на війні.
При цьому Місрі зазначив, що переговори про припинення бойових дій велися безпосередньо між Індією і Пакистаном по існуючим військовим каналам і переважно на вимогу Пакистану. Прем'єр-міністр Моді також підкреслив, що Індія в минулому не приймала посередництва і ніколи не прийме його.
Раніше у Пакистані заявили, що припинення вогню сталося після того, як його військові відповіли на заклик індійських військових щодо припинення вогню, що надійшов 7 травня.
Що передувало
Нагадаємо, що 20 травня Пакистан та Індія домовились розвести додаткових військових підкріплень із лінії контролю в Кашмірі до позицій мирного часу до кінця травня.
Напередодні також Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.
"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.
Детальніше про те, що відбувається між Пакистаном та Індією, і чи є загроза ядерної війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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