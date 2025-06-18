Прем'єр Індії розкрив деталі договору про припинення вогню з Пакистаном

Домовленості про припинення вогню між Індією та Пакистаном після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох країн, а не за посередництва США.

"Прем'єр-міністр Моді ясно дав зрозуміти президенту США Дональду Трампу, що в цей період не було жодних розмов на такі теми, як торговельна угода між Індією та США або посередництво США між Індією та Пакистаном", - заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, коментуючи розмову Моді з Трампом на полях саміту G7.

Раніше Трамп заявляв, що сусідні країни Південної Азії, які мають ядерну зброю, погодилися на припинення вогню після переговорів за посередництва США, і що військові дії припинилися після того, як він закликав країни зосередитися на торгівлі, а не на війні.

При цьому Місрі зазначив, що переговори про припинення бойових дій велися безпосередньо між Індією і Пакистаном по існуючим військовим каналам і переважно на вимогу Пакистану. Прем'єр-міністр Моді також підкреслив, що Індія в минулому не приймала посередництва і ніколи не прийме його.

Раніше у Пакистані заявили, що припинення вогню сталося після того, як його військові відповіли на заклик індійських військових щодо припинення вогню, що надійшов 7 травня.