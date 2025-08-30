Моди разозлился на Трампа? NYT узнало, что могло поссорить лидеров Индии и США

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди поссорились из-за Нобелевской премии. Трамп требует от Моди выдвинуть президента США на эту премию, что очень сильно разозлило индийского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Издание пишет, что Трамп неоднократно публично заявлял, что якобы это именно он решил военный конфликт между Индией и Пакистаном, который произошел в мае. Однако конфликт между двумя государствами длится уже 75 лет и является значительно более глубокой и сложной проблемой, чем Трамп способен представить.

Во время телефонного разговора с Моди 17 июня Трамп заявил индийскому премьеру, что гордится прекращением конфликта между Нью-Дели и Исламабадом. Также Трамп упомянул, что Пакистан планирует выдвинуть американского президента на Нобелевскую премию - награду, которую Трамп очень хочет получить тем, или других путем.

После этого Трамп прямо намекнул Моди, что ожидает тех же действий от Индии. По словам источников, именно это разозлило индийского премьера. Моди в резких выражениях заявил Трампу, что вмешательство США не имеет ничего общего с тем, что конфликт прекратился - Индия и Пакистан сели за стол переговоров самостоятельно.

Тогда Трамп в основном отмахнулся от заявлений Моди - но запомнил это. Именно этот разговор сыграл значительную роль в ухудшении отношений между двумя лидерами.

Моди даже вообще перестал брать трубку, когда Трамп пытался поговорить с индийским лидером. Таким образом, некогда тесные отношения между двумя лидерами напрочь испортились, резюмирует издание.