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Почалась нова війна? Індія атакувала ракетами Пакистан

Вівторок 06 травня 2025 23:53
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Почалась нова війна? Індія атакувала ракетами Пакистан Фото: армія Індії почала військову операцію в Кашмірі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія Індії почала військову операцію на території пакистанських районів Кашміру. Операція відбувається у відповідь на нещодавнє вбивство туристів у Пахалгамі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та сторінку армії Індії у соцмережі Х.

У горах навколо міста Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру, а також у двох інших місцях регіону пролунали численні гучні вибухи.

За словами очевидців, після вибухів у Музаффарабаді зникло світло.

Міністерство оборони Індії повідомило про початок операції "Сіндур", в рамках якої "завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".

"Загалом було уражено дев'ять 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання", - йдеться у повідомлення індійського оборонного відомства.

Зазначається, що ці кроки були зроблені "після варварського терористичного нападу в Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців і одного громадянина Непалу".

"Ми виконуємо зобов'язання щодо притягнення до відповідальності винних у цьому нападі", - додали в Міноборони Індії.

Речник пакистанських військових повідомив місцевій телерадіокомпанії ARY, що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох місцях, і що Пакистан відповість на це.

Очевидці в соцмережах оприлюднили кадри перших вибухів у зазначених провінціях.

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