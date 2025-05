Почалась нова війна? Індія атакувала ракетами Пакистан

У горах навколо міста Музаффарабад, столиці пакистанського Кашміру, а також у двох інших місцях регіону пролунали численні гучні вибухи.

За словами очевидців, після вибухів у Музаффарабаді зникло світло.

Міністерство оборони Індії повідомило про початок операції "Сіндур", в рамках якої "завдаються удари по інфраструктурі терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі".

"Загалом було уражено дев'ять 9 об'єктів. Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були об'єктами нападів. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методу виконання", - йдеться у повідомлення індійського оборонного відомства.

Зазначається, що ці кроки були зроблені "після варварського терористичного нападу в Пахалгамі, в результаті якого було вбито 25 індійців і одного громадянина Непалу".

"Ми виконуємо зобов'язання щодо притягнення до відповідальності винних у цьому нападі", - додали в Міноборони Індії.

Речник пакистанських військових повідомив місцевій телерадіокомпанії ARY, що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох місцях, і що Пакистан відповість на це.

Очевидці в соцмережах оприлюднили кадри перших вибухів у зазначених провінціях.

Bahawalpur in Pakistan Indian Army in action. pic.twitter.com/hXgeSHOZty

Footage shared by Pakistani reporters from Bahawalpur (Pakistan), attacked by Indian army. pic.twitter.com/3Dm2Bf2zcX