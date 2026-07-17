Мода чи традиції? Які імена дітей найбільш популярні та оригінальні у 2026 році
Вибір імені для дитини - це завжди пошук балансу між традиціями та сучасністю. Поки одні батьки віддають перевагу перевіреній "класиці", інші шукають натхнення в архаїці або створюють власні унікальні комбінації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства юстиції України.
Головне:
- Тренди: Артем і Софія залишаються незмінними лідерами, проте батьки дедалі частіше обирають для дітей давні або дуже рідкісні імена.
- Оригінальність: у 2026 році українці все частіше підбирають малюкам подвійні імена та використовують архаїчні форми, щоб виділити дитину серед інших.
- Вибір: підбір імені - це компроміс між уподобаннями дорослих, даниною традиціям та бажанням надати дитині індивідуальності через рідкісне звучання.
Найпопулярніші імена хлопчиків і дівчаток
За даними Мін'юсту, найпопулярніші чоловічі та жіночі імена (якими найчастіше називали новонароджених дітей в Україні) визначено поки що за перше півріччя 2026 року.
Так, хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.
Тим часом серед дівчаток лідерами стали: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
Українцям пояснили, що ці імена "належать до найпоширеніших у більшості регіонів України".
"Наприклад, ім'я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей - від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської", - зауважили у міністерстві.
Тим часом імена Артем та Олександр - входять до списків найпопулярніших у центральних, західних і східних регіонах.
Імена Злата та Мілана - особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій - популярні у західних областях.
Найбільш унікальні імена дівчаток і хлопчиків
Поряд із традиційними та популярними іменами в Україні зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів:
- від подвійних і складних комбінацій;
- до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських.
У Мін'юсті зауважили - такий вибір демонструє, що батьки часто прагнуть:
- поєднати традицію із сучасністю;
- дати дитині незвичне ім'я.
Повідомляється, що серед рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2026 року, траплялись різні.
Подвійні імена та іменні комбінації:
- жіночі - Аделаіда-Лоредана, Мар'ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса;
- чоловічі - Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Андрій‑Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.
Іноземні та нетипові для української традиції імена:
- жіночі - Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер;
- чоловічі - Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.
Імена релігійної та культурної традиції:
- жіночі - Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона;
- чоловічі - Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.
Історичні та архаїчні імена:
- жіночі - Богуслава, Владомира, Дзвінка, Квітослава, Лукерія, Олімпіада, Роксолана, Квітка, Ярина, Орислава;
- чоловічі - Добромир, Святогор, Світозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Еней, Пантелеімон, Миролюб, Ярій.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у скільки років видають перший паспорт громадянина України та чи потрібно за це платити.
Крім того, ми пояснювали, навіщо дітям потрібен індивідуальний податковий номер (ІПН).
Читайте також про 50 імен часів Київської Русі, які звучать сучасно і модно навіть зараз.