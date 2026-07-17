Мода чи традиції? Які імена дітей найбільш популярні та оригінальні у 2026 році

Вибір імені для дитини - це завжди пошук балансу між традиціями та сучасністю. Поки одні батьки віддають перевагу перевіреній "класиці", інші шукають натхнення в архаїці або створюють власні унікальні комбінації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства юстиції України.

Головне: Тренди : Артем і Софія залишаються незмінними лідерами, проте батьки дедалі частіше обирають для дітей давні або дуже рідкісні імена.

: Артем і Софія залишаються незмінними лідерами, проте батьки дедалі частіше обирають для дітей давні або дуже рідкісні імена. Оригінальність : у 2026 році українці все частіше підбирають малюкам подвійні імена та використовують архаїчні форми, щоб виділити дитину серед інших.

: у 2026 році українці все частіше підбирають малюкам подвійні імена та використовують архаїчні форми, щоб виділити дитину серед інших. Вибір: підбір імені - це компроміс між уподобаннями дорослих, даниною традиціям та бажанням надати дитині індивідуальності через рідкісне звучання.

Найпопулярніші імена хлопчиків і дівчаток

За даними Мін'юсту, найпопулярніші чоловічі та жіночі імена (якими найчастіше називали новонароджених дітей в Україні) визначено поки що за перше півріччя 2026 року.

Так, хлопчиків найчастіше називали такими іменами: Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

Тим часом серед дівчаток лідерами стали: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

Українцям пояснили, що ці імена "належать до найпоширеніших у більшості регіонів України".

"Наприклад, ім'я Софія належить до найпопулярніших у більшості областей - від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської", - зауважили у міністерстві.

Тим часом імена Артем та Олександр - входять до списків найпопулярніших у центральних, західних і східних регіонах.

Імена Злата та Мілана - особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій - популярні у західних областях.

Найбільш унікальні імена дівчаток і хлопчиків

Поряд із традиційними та популярними іменами в Україні зберігається тенденція до вибору унікальних варіантів:

від подвійних і складних комбінацій;

до іноземних, екзотичних, біблійних і староукраїнських.

У Мін'юсті зауважили - такий вибір демонструє, що батьки часто прагнуть:

поєднати традицію із сучасністю;

дати дитині незвичне ім'я.

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Повідомляється, що серед рідковживаних імен, якими називали новонароджених у першому півріччі 2026 року, траплялись різні.

Подвійні імена та іменні комбінації:

жіночі - Аделаіда-Лоредана, Мар'ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса;

- Аделаіда-Лоредана, Мар'ям‑Ніколлет, Домініка‑Аніель, Маргарита‑Килина, Абаведарія‑Аліса; чоловічі - Даніель‑Артур Теофім, Роман‑Нуріслам, Андрій‑Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель.

Іноземні та нетипові для української традиції імена:

жіночі - Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер;

- Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума, Естер; чоловічі - Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард, Еван.

Імена релігійної та культурної традиції:

жіночі - Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона;

- Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона; чоловічі - Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим, Веніамін.

Історичні та архаїчні імена: