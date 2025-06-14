50 імен часів Київської Русі, які звучать сучасно і модно: їх не соромно дати дитині
Сьогодні все більше українців звертаються до своїх коренів у пошуках імен для новонароджених. І не дивно: історичні імена не лише мають глибокий зміст, а й звучать сильно, красиво та актуально. Багато з них сягають часів Київської Русі - періоду, який дав нам багатий пласт культурної й духовної спадщини.
РБК-Україна зібрало 50 давньоруських імен, які чудово звучать і у XXI столітті. Вони мають міцне значення, благородне походження й можуть стати не просто іменем, а символом приналежності до української історії.
Імена для хлопчиків
- Святослав
- Ярослав
- Всеволод
- Мстислав
- Ростислав
- Тихомир
- Володимир
- Борис
- Гліб
- Олег
- Ігор
- Станіслав
- Мирослав
- Владислав
- Богдан
- Роман
- Любомир
- Данило
- Тимофій
- Орест
- Зеновій
- Тарас
- Антоній
- Назар
- Ярема
Імена для дівчаток
- Ольга
- Лада
- Доброслава
- Квітослава
- Любомира
- Радослава
- Зореслава
- Мирослава
- Вілента
- Ярослава
- Веселина
- Владислава
- Божена
- Берегиня
- Дарина (або Дарена)
- Роксана
- Ярина
- Лідія
- Злата
- Леля (як коротка форма або ніжне ім’я)
- Лада
- Соломія
- Теодора
- Марина
- Вікторія
Чому це імена, які варто дати дитині?
Багато з цих імен носили князі, княгині, святі або воїни, чиї образи закарбовані в історії Київської Русі. Вони несуть у собі значення сили, миру, слави, любові, віри - тобто те, що є важливим і сьогодні.
До того ж вони чудово поєднуються з українськими прізвищами та звучать не гірше за будь-які новомодні міжнародні імена.
Такі імена як Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава вже повернулись у моду. А Вілента, Лада чи Квітослава можуть стати унікальними іменами, що вирізнятимуть вашу дитину серед інших.