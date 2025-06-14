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50 імен часів Київської Русі, які звучать сучасно і модно: їх не соромно дати дитині

Субота 14 червня 2025 08:51
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50 імен часів Київської Русі, які звучать сучасно і модно: їх не соромно дати дитині Як називали дітей в часи Київської Русі і яке ім'я буде гарне сьогодні в Україні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні все більше українців звертаються до своїх коренів у пошуках імен для новонароджених. І не дивно: історичні імена не лише мають глибокий зміст, а й звучать сильно, красиво та актуально. Багато з них сягають часів Київської Русі - періоду, який дав нам багатий пласт культурної й духовної спадщини.

РБК-Україна зібрало 50 давньоруських імен, які чудово звучать і у XXI столітті. Вони мають міцне значення, благородне походження й можуть стати не просто іменем, а символом приналежності до української історії.

Імена для хлопчиків

  1. Святослав
  2. Ярослав
  3. Всеволод
  4. Мстислав
  5. Ростислав
  6. Тихомир
  7. Володимир
  8. Борис
  9. Гліб
  10. Олег
  11. Ігор
  12. Станіслав
  13. Мирослав
  14. Владислав
  15. Богдан
  16. Роман
  17. Любомир
  18. Данило
  19. Тимофій
  20. Орест
  21. Зеновій
  22. Тарас
  23. Антоній
  24. Назар
  25. Ярема

Імена для дівчаток

  1. Ольга
  2. Лада
  3. Доброслава
  4. Квітослава
  5. Любомира
  6. Радослава
  7. Зореслава
  8. Мирослава
  9. Вілента
  10. Ярослава
  11. Веселина
  12. Владислава
  13. Божена
  14. Берегиня
  15. Дарина (або Дарена)
  16. Роксана
  17. Ярина
  18. Лідія
  19. Злата
  20. Леля (як коротка форма або ніжне ім’я)
  21. Лада
  22. Соломія
  23. Теодора
  24. Марина
  25. Вікторія

Чому це імена, які варто дати дитині?

Багато з цих імен носили князі, княгині, святі або воїни, чиї образи закарбовані в історії Київської Русі. Вони несуть у собі значення сили, миру, слави, любові, віри - тобто те, що є важливим і сьогодні.

До того ж вони чудово поєднуються з українськими прізвищами та звучать не гірше за будь-які новомодні міжнародні імена.

Такі імена як Ярослав, Ольга, Святослав, Мирослава вже повернулись у моду. А Вілента, Лада чи Квітослава можуть стати унікальними іменами, що вирізнятимуть вашу дитину серед інших.

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