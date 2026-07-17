Мода или традиции? Какие имена детей наиболее популярны и оригинальны в 2026 году
Выбор имени для ребенка - это всегда поиск баланса между традициями и современностью. Пока одни родители отдают предпочтение проверенной "классике", другие ищут вдохновения в архаике или создают собственные уникальные комбинации.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства юстиции Украины.
Главное:
- Тренды: Артем и София остаются неизменными лидерами, однако родители все чаще выбирают для детей давние или очень редкие имена.
- Оригинальность: в 2026 году украинцы все чаще подбирают малышам двойные имена и используют архаические формы, чтобы выделить ребенка среди других.
- Выбор: подбор имени - это компромисс между предпочтениями взрослых, данью традициям и желанием предоставить ребенку индивидуальность через редкое звучание.
Самые популярные имена мальчиков и девочек
По данным Минюста, самые популярные мужские и женские имена (которыми чаще всего называли новорожденных детей в Украине) определены пока что за первое полугодие 2026 года.
Так, мальчиков чаще всего называли такими именами: Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.
Тем временем среди девочек лидерами стали: София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.
Украинцам объяснили, что эти имена "относятся к самым распространенным в большинстве регионов Украины".
"Например, имя София принадлежит к числу самых популярных в большинстве областей - от Винницкой и Волынской до Одесской и Харьковской", - отметили в министерстве.
Между тем, имена Артем и Александр - входят в списки самых популярных в центральных, западных и восточных регионах.
Имена Злата и Милана - особенно часто выбираются на западе и в центре страны, тогда как Матвей и Тимофей - популярны в западных областях.
Самые уникальные имена девочек и мальчиков
Наряду с традиционными и популярными именами в Украине сохраняется тенденция к выбору уникальных вариантов:
- от двойных и сложных комбинаций;
- до иностранных, экзотических, библейских и староукраинских.
В Минюсте отметили - такой выбор демонстрирует, что родители часто стремятся:
- совместить традицию с современностью;
- дать ребенку необычное имя.
Сообщается, что среди редкоиспользуемых имен, которыми называли новорожденных в первом полугодии 2026 года, встречались разные.
Двойные имена и именные комбинации:
- женские - Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Доминика-Аниэль, Маргарита-Килина, Абаведария-Алиса;
- мужские - Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Андрей-Андриан, Элиот-Тео, Марк-Габриэль.
Иностранные и нетипичные для украинской традиции имена:
- женские - Айсель, Имералина, Делли, Кейли, Кассия, Патрисия, Роуз, Санита, Ума, Эстер;
- мужские - Амир, Леон, Себастиан, Даян, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.
Имена религиозной и культурной традиции:
- женские - Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Мелания, Магдалина, Афина, Юнона;
- мужские - Самойло, Иессей, Нафанаил, Соломон, Эммануил, Елисей, Иеремия, Адам, Серафим, Вениамин.
Исторические и архаические имена:
- женские - Богуслава, Владомира, Дзвонка, Квитослава, Лукерия, Олимпиада, Роксолана, Квитка, Ярина, Орислава;
- мужские - Добромир, Святогор, Свитозар, Зореслав, Аскольд, Тамерлан, Эней, Пантелеимон, Миролюб, Ярий.
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