Без черг і паперів: як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків"
Сервіс електронних медичних висновків про народження дитини дозволяє батькам швидко та зручно оформити державні послуги для новонародженого - без черг або паперових довідок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Хто формує електронний висновок про народження
Громадянам нагадали, що сервіс електронних медичних висновків про народження дитини працює в Україні з 2020 року. Йдеться про цифровий документ, який формується:
- лікарем:
- безпосередньо після пологів;
- в електронній системі охорони здоров'я.
Для чого потрібен такий електронний медвисновок
У МОЗ розповіли, що електронний висновок став ключовим інструментом, який дозволяє батькам швидко й зручно оформити державні послуги для новонародженого:
- без черг;
- без паперових довідок.
На його основі батьки мають можливість:
- скористатися послугою "єМалятко" (комплексне оформлення основних документів і послуг для новонародженого за однією заявою);
- зареєструвати дитину в органах Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
"Завдяки електронному медичному висновку про народження, батьки можуть оформити всі необхідні державні послуги в кілька кліків без черг та зайвого стресу", - наголосила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
Скільки українців уже отримали послугу "єМалятко"
Станом на початок серпня поточного року вже понад 420 тисяч родин отримали послугу "єМалятко" через:
- центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- органи ДРАЦС;
- пологові будинки.
Ще понад 170 тисяч родин скористалися послугою самостійно - через портал "Дія".
За словами Карчевич, "єМалятко" - приклад того, як цифрові рішення "знімають бюрократичне навантаження з родин у найважливіший момент їхнього життя".
Як оформити основні документи для дитини
У МОЗ розповіли, що після пологів лікар пологового будинку формує електронний медичний висновок про народження - в електронній системі охорони здоров'я.
При цьому мати новонародженої дитини отримує повідомлення або інформаційну пам'ятку з номером цього документа.
"Він потрібен для подання заяви на комплексну послугу "єМалятко" або для безпосередньої реєстрації дитини в органах ДРАЦС", - зауважили у МОЗ.
Уточнюється, що подати заяву можна кількома способами:
- самостійно - на порталі "Дія";
- за допомогою адміністратора в пологовому будинку;
- у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- в органах ДРАЦС.
Що відбувається після отримання свідоцтва про народження
У МОЗ пояснили, що після отримання свідоцтва про народження дитини автоматично відбувається:
- реєстрація юного українця у Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров'я;
- реєстрація зв'язку дитини з її законними представниками.
"Надалі це спрощує батькам подання декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги для дитини (педіатра чи сімейного лікаря)", - підсумували в міністерстві.
