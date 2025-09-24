Зміна імені в Україні: з якого віку не потрібна згода батьків і кому можуть відмовити
В Україні змінити своє ім'я може як дорослий, так і підліток. При цьому існують певні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Куди звертатись, щоб змінити ім'я під час війни
Громадянам нагадали, що в цілому поняття "Ім'я" в Україні охоплює три складові:
- прізвище;
- власне ім'я;
- по батькові.
При цьому зміна імені - це юридична процедура, врегульована чинним законодавством.
Уточнюється, що обмежень у кількості проведених змін імені особою - законодавством не встановлено.
"У зв'язку з дією воєнного стану цю послугу можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану, - Ред.) - незалежно від місця проживання заявника", - повідомили у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.
Чи може підліток змінити ім'я без дозволу батьків
Підліток має право на зміну імені так само як і дорослий. При цьому батьківський дозвіл - потрібен не завжди.
Так, досягнувши 16-річного віку особа може змінювати будь-яку з частин свого імені на власний розсуд.
"Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович - Сергійовичем", - пояснили українцям.
Зазначається, що підліткам віком від 14 до 16 років - така процедура також доступна. Проте для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів.
В яких випадках достатньо дозволу одного з батьків
Згідно з інформацією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в деяких випадках для зміни імені дитини (підлітка) достатньо дозволу одного з батьків.
Йдеться про ситуацію, якщо інший з батьків (опікунів):
- помер;
- визнаний безвісти зниклим чи померлим;
- є недієздатним або обмежено дієздатним;
- позбавлений батьківських прав;
- або якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;
- або якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері.
Коли у зміні імені людині можуть відмовити
Українцям розповіли, що не кожен може змінити ім'я безперешкодно.
Відмова у такій послузі можлива у разі:
- відкритого кримінального провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;
- наявної непогашеної чи незнятої судимості;
- запиту від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;
- надання неправдивих даних при подачі документів.
Як цього року змінювали імена на Сході України
Насамкінець фахівці Східної юстиції поділились, що за 8 місяців 2025 року видали 838 свідоцтв про зміну імені:
- у Харківській області - 344 (там, зокрема, Діана забажала іменуватися Айзою, а Олег - Інарі);
- у Полтавській області - 242 (де по батькові Фаритович було змінено на по матері - Людмилович);
- у Чернігівській області - 140 (Івана тепер кличуть Арті, а Ірину - Ія);
- у Сумській області - 97 (там Вадим став Вадімасом, а Лаура - Ларисою);
- у Донецькій області - 15 (де Борисівна стала Олександрівною, а Людмила - Мілою).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у скільки років видають перший паспорт громадянина України та чи потрібно за це платити.
Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні й за яких умов.
Читайте також про перші документи дитини, які потрібно оформити, та навіщо дітям потрібен індивідуальний податковий номер (ІПН).