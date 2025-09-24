ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зміна імені в Україні: з якого віку не потрібна згода батьків і кому можуть відмовити

Середа 24 вересня 2025 16:34
UA EN RU
Зміна імені в Україні: з якого віку не потрібна згода батьків і кому можуть відмовити До певного віку змінити ім'я без згоди батьків підліток не може (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні змінити своє ім'я може як дорослий, так і підліток. При цьому існують певні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Куди звертатись, щоб змінити ім'я під час війни

Громадянам нагадали, що в цілому поняття "Ім'я" в Україні охоплює три складові:

  • прізвище;
  • власне ім'я;
  • по батькові.

При цьому зміна імені - це юридична процедура, врегульована чинним законодавством.

Уточнюється, що обмежень у кількості проведених змін імені особою - законодавством не встановлено.

"У зв'язку з дією воєнного стану цю послугу можна отримати в будь-якому відділі ДРАЦС (Державної реєстрації актів цивільного стану, - Ред.) - незалежно від місця проживання заявника", - повідомили у міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Чи може підліток змінити ім'я без дозволу батьків

Підліток має право на зміну імені так само як і дорослий. При цьому батьківський дозвіл - потрібен не завжди.

Так, досягнувши 16-річного віку особа може змінювати будь-яку з частин свого імені на власний розсуд.

"Наприклад, Артем може стати Миколою, а Віталійович - Сергійовичем", - пояснили українцям.

Зазначається, що підліткам віком від 14 до 16 років - така процедура також доступна. Проте для її здійснення потрібна згода обох батьків або опікунів.

В яких випадках достатньо дозволу одного з батьків

Згідно з інформацією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, в деяких випадках для зміни імені дитини (підлітка) достатньо дозволу одного з батьків.

Йдеться про ситуацію, якщо інший з батьків (опікунів):

    • помер;
    • визнаний безвісти зниклим чи померлим;
    • є недієздатним або обмежено дієздатним;
    • позбавлений батьківських прав;
    • або якщо його дані вилучено з актового запису про народження дитини;
    • або якщо внесення даних про нього було здійснено на підставі заяви матері.

    Коли у зміні імені людині можуть відмовити

    Українцям розповіли, що не кожен може змінити ім'я безперешкодно.

    Відмова у такій послузі можлива у разі:

    • відкритого кримінального провадження щодо заявника або перебування під адміністративним наглядом;
    • наявної непогашеної чи незнятої судимості;
    • запиту від іноземних правоохоронних органів про розшук заявника;
    • надання неправдивих даних при подачі документів.

    Як цього року змінювали імена на Сході України

    Насамкінець фахівці Східної юстиції поділились, що за 8 місяців 2025 року видали 838 свідоцтв про зміну імені:

    • у Харківській області - 344 (там, зокрема, Діана забажала іменуватися Айзою, а Олег - Інарі);
    • у Полтавській області - 242 (де по батькові Фаритович було змінено на по матері - Людмилович);
    • у Чернігівській області - 140 (Івана тепер кличуть Арті, а Ірину - Ія);
    • у Сумській області - 97 (там Вадим став Вадімасом, а Лаура - Ларисою);
    • у Донецькій області - 15 (де Борисівна стала Олександрівною, а Людмила - Мілою).

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, у скільки років видають перший паспорт громадянина України та чи потрібно за це платити.

    Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні й за яких умов.

    Читайте також про перші документи дитини, які потрібно оформити, та навіщо дітям потрібен індивідуальний податковий номер (ІПН).

    Читайте РБК-Україна в Google News
    ДРАЦС Діти Документи Імена Підлітки Поради батькам Паспорт України
    Новини
    Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
    Український дрон "Толока" може розгромити Кримський міст та порти РФ, - Forbes
    Аналітика
    "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
    Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"