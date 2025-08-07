Перший паспорт: у скільки років видають і чи потрібно за це платити

Паспорт України - основний документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Проте не всі батьки знають, в якому віці потрібно оформлювати його дитині вперше, як саме це зробити та чи потрібно платити за таку послугу.

Докладніше про те, коли та як саме можна отримати перший паспорт громадянина України, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

В якому віці потрібно отримати перший паспорт

Відповідно до чинного законодавства, отримати перший паспорт громадянина України зобов'язані особи, які досягли 14-річного віку.

Такий документ (нового зразка) виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій - ID-картки.

Паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки (інфографіка: pasport.org.ua/services/id-card)

Строк дії українського паспорта у формі картки

Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі ID-картки видається строком дії на 4 роки.

Тим часом особам, яким вже виповнилося 18 років, документ у формі ID-картки видається зі строком дії 10 років.

Куди звертатись, щоб отримати перший паспорт

Для того, щоб отримати перший паспорт громадянина України, потрібно звернутися до одного із суб'єктів надання адміністративних послуг:

територіального підрозділу Державної міграційної служби (ДМС) України;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

центру обслуговування "Паспортний сервіс" державного підприємства "Документ".

Він видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

Чи потрібно платити за оформлення першого паспорта

В цілому для українців, які досягли 14-річного віку й отримують паспорт громадянина вперше, - адміністративна послуга з оформлення документа у формі картки надається безоплатно.

Тим часом при зверненні до "Паспортного сервісу" ДП "Документ", вартість послуги з оформлення ID-картки вперше (по досягненню 14-річного віку) становитиме 650 гривень.

Вартість оформлення ID-картки в "Паспортному сервісі" (скриншот: pasport.org.ua)

Які документи зібрати, щоб отримати перший паспорт

Для того, щоб оформити перший паспорт громадянина України (по досягненню 14-річного віку), необхідно підготувати такі документи:

оригінал свідоцтва про народження заявника (або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави);

довідку про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код) заявника або повідомлення про відмову від його прийняття (у разі наявності такого документа);

оригінали паспортів громадянина України батьків (або одного з них);

довідку про реєстрацію місця проживання (за наявності);

оригінал власного закордонного паспорту або закордонний паспорт/ID-картку/паспорт громадянина іноземної держави одного з батьків (для правильного відтворення прізвища дитини латиницею);

довідку про реєстрацію особи громадянином України (якщо батьки чи один із батьків заявника на момент його народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття заявником громадянства України на території України);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи заявника (для ВПО);

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті (за наявності таких документів).

Коли в оформленні паспорта можуть відмовити

Серед підстав для відмови громадянам у наданні послуги, згідно з інформацією ДМС, можуть бути такі: