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Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен

Середа 25 грудня 2024 12:42
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Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен Отримати ІПН для дітей до 18 років батьки можуть безоплатно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

В Україні оформити дитині до 18 років індивідуальний податковий номер (ІПН) батьки можуть швидко та безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інфографіку Telegram-каналу "Уряд online".

Зміст

Навіщо дитині індивідуальний податковий номер

Українцям розповіли, що індивідуальний податковий номер може знадобитись дитині у різних ситуаціях.

Серед найбільш актуальних наведені такі:

  • оформлення паспорта з 14 або 16 років
  • вступ до закладу вищої освіти (ЗВО) чи іншого навчального закладу
  • отримання аліментів
  • отримання спадщини
  • прийняття в дар майна
  • прийняття спонсорської допомоги тощо

Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен

Навіщо дитині ІПН (інфографіка: t.me/uriad24)

Як оформити ІПН дітям різного віку

Оформити індивідуальний податковий номер дитині батьки можуть під час реєстрації народження - через послугу "єМалятко".

Українцям пояснили, що податковий номер буде присвоєно автоматично.

Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен

Реєстрація під час народження (інфографіка: t.me/uriad24)

Щоб отримати ІПН для дітей до 14 років, один із батьків (або опікун) має подати до управління Державної податкової служби України низку докуменів і заяву.

При цьому серед необхідних документів - такі:

  • свідоцтво про народження дитини
  • документ, що посвідчує особу одного з батьків (наприклад паспорт)
  • форма 1ДР - заява, де міститься інформація про прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження дитини (неповнолітньої особи), для якої буде видано ІПН

Зазначається, що реєстрація у податковій має відбутись впродовж трьох робочих днів.

Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен

Оформлення ІПН дітям до 14 років (інфографіка: t.me/uriad24)

Крім того, дитина віком від 14 до 18 років, яка ще не має податкового номера, може отримати його під час оформлення паспорта України.

При цьому реєстрація відбувається автоматично - на основі даних із заяви-анкети, поданої під час оформлення паспорта.

"Усі ці процеси безкоштовні та займають мінімум часу", - підсумували в "Уряд online".

Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен

Оформлення ІПН дітям від 14 до 18 років (інфографіка: t.me/uriad24)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні зареєструвати місце проживання дитини до 14 років.

Читайте також, що варто знати про допомогу при народженні дитини - які виплати можна отримати в Україні.

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