Індивідуальний податковий номер. Як оформити дитині й навіщо він потрібен
В Україні оформити дитині до 18 років індивідуальний податковий номер (ІПН) батьки можуть швидко та безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інфографіку Telegram-каналу "Уряд online".
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Навіщо дитині індивідуальний податковий номер
Українцям розповіли, що індивідуальний податковий номер може знадобитись дитині у різних ситуаціях.
Серед найбільш актуальних наведені такі:
- оформлення паспорта з 14 або 16 років
- вступ до закладу вищої освіти (ЗВО) чи іншого навчального закладу
- отримання аліментів
- отримання спадщини
- прийняття в дар майна
- прийняття спонсорської допомоги тощо
Навіщо дитині ІПН (інфографіка: t.me/uriad24)
Як оформити ІПН дітям різного віку
Оформити індивідуальний податковий номер дитині батьки можуть під час реєстрації народження - через послугу "єМалятко".
Українцям пояснили, що податковий номер буде присвоєно автоматично.
Реєстрація під час народження (інфографіка: t.me/uriad24)
Щоб отримати ІПН для дітей до 14 років, один із батьків (або опікун) має подати до управління Державної податкової служби України низку докуменів і заяву.
При цьому серед необхідних документів - такі:
- свідоцтво про народження дитини
- документ, що посвідчує особу одного з батьків (наприклад паспорт)
- форма 1ДР - заява, де міститься інформація про прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження дитини (неповнолітньої особи), для якої буде видано ІПН
Зазначається, що реєстрація у податковій має відбутись впродовж трьох робочих днів.
Оформлення ІПН дітям до 14 років (інфографіка: t.me/uriad24)
Крім того, дитина віком від 14 до 18 років, яка ще не має податкового номера, може отримати його під час оформлення паспорта України.
При цьому реєстрація відбувається автоматично - на основі даних із заяви-анкети, поданої під час оформлення паспорта.
"Усі ці процеси безкоштовні та займають мінімум часу", - підсумували в "Уряд online".
Оформлення ІПН дітям від 14 до 18 років (інфографіка: t.me/uriad24)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні зареєструвати місце проживання дитини до 14 років.
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