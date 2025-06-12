Місяць контрастів? Як травень 2025 став майже рекордом і куди приніс холодні аномалії

Як сильно прогрівалась планета у травні цього року

Згідно з даними Climate Copernicus, травень 2025 року став другим найтеплішим травнем у світі, адже середня температура повітря на поверхні становила 15,79°C.

Зазначається, що це - на 0,53°C вище за середнє значення для травня у період 1991-2020 років.

Експерти уточнюють, що минулий травень був також:

на 0,12 градуса холоднішим за рекордно теплий травень 2024 року;

на 0,06 градуса теплішим за третій у рейтингу найтепліший травень 2020 року.

При цьому травень 2025 року став на 1,4°C спекотнішим за розрахунковий середній показник періоду 1850-1900 років (який використовується для визначення доіндустріального рівня температур на Землі).

Тим самим він перервав безпрецедентно тривалий період (21 місяць із 22), коли середня глобальна температура була більшою ніж на 1,5°C за доіндустріальний рівень.

Середньоглобальні аномалії температури повітря на поверхні відносно 1991-2020 років для кожного травня, усіх місяців та 12-місячних середніх значень з 1979 по 2025 рік (інфографіка: climate.copernicus.eu)

Чому в Європі травень став місяцем контрастів

В цілому середня температура повітря в Європі у травні 2025 року становила 12,98°C - що на 0,29°C нижче середнього значення за травень 1991-2020 років.

При цьому спостерігався помітний температурний контраст:

нижче середнього кліматологічного значення 1991-2020 рр. температури фіксували у Східній Європі - від східної Італії та Балкан на півдні до Фінляндії на півночі;

вище середнього - у Західній Європі.

Так, найбільш холодні аномалії були зафіксовані на північний захід від Чорного моря - зосереджені над та поблизу західної частини України.

Один із трьох найхолодніших травнів з 2005 року спостерігався також у Болгарії.

Окремі осередки холодних аномалій спостерігались в Іспанії та Франції.

На противагу цьому у Західній Європі температура повітря була, переважно, вищою за середню.

Найбільшу теплу аномалію через незвичайну хвилю спеки в середині місяця переживала Ісландія, що навіть призвело до встановлення нового національного травневого температурного рекорду на рівні 26,6°C.

Тим часом у Великій Британії було зафіксовано п'ятий найтепліший травень за всю історію спостережень.

Рекордні температури наприкінці місяця були також у деяких частинах Португалії, Іспанії та південної Франції.

Аномалії температур з березня по травень 2025 року відносно середнього значення 1991-2020 рр. (інфографіка: climate.copernicus.eu)

Де у світі було найспекотніше та найпрохолодніше

Дані звіту Climate Copernicus свідчать про те, що поза межами Європи найвищими (відносно середньої) температури у травні 2025 року були над:

західною Антарктидою;

великою частиною Близького Сходу;

великою частиною західної Азії;

північно-східним регіоном РФ;

північною Канадою.

Найпрохолоднішим (відносно середньої температури) повітря при цьому було над: