Світ стрімко втрачає лід: майже 40% льодовиків уже не врятувати - дослідження
Майже 40% світових льодовиків вже приречені на зникнення. Ситуацію вже не вдасться врятувати, навіть якщо глобальне потепління зупиниться негайно.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на CNN.
Науковці підрахували, що льодовики зрештою втратять 39% своєї маси порівняно з 2020 роком. Цей процес уже незворотний і призведе до підвищення рівня світового океану щонайменше на 113 мм.
Чому це важливо
У разі збереження нинішньої кліматичної політики втрати можуть сягнути 76%. Це стане катастрофою для країн, які залежать від талої води для зрошення, енергетики й питного водопостачання.
"Втратити 39% маси льодовиків - це ще шанс на адаптацію. 76% - це вже межа, коли пристосуватися буде неможливо", - пояснив гляціолог Джеймс Кіркгем із International Cryosphere Climate Initiative.
Деталі дослідження
Учені змоделювали динаміку льодовиків на кілька століть уперед, використовуючи вісім моделей. Сценарії показують: кожне підвищення температури на 0,1°C між 1,5 і 3°C призводить до втрати ще 2% маси льодовиків.
За словами дослідників, навіть у найкращому випадку (стабілізація температур) 15-55% льодовикового льоду все одно зникне. Але всі моделі сходяться в одному: що тепліше то більше втрат.
У 2015 році майже 200 країн підписали Паризьку кліматичну угоду, зобов’язавшись обмежити потепління до 2°C і прагнути до 1,5°C. Проте нинішній курс веде до підвищення температури до 2,9°C до 2100 року.
Регіони найбільшого ризику
Особливо вразливими є льодовики:
- Західної Канади та США;
- Північно-східної Канади;
- Скандинавії;
- Російської Арктики.
Науковці наголошують, що світ втрачає лід - і швидше, ніж здається. Але кожна дія задля зменшення потепління дає шанс урятувати хоча б частину цього крихкого ресурсу.
Раніше РБК-Україна писало, що за останні 23 роки льодовики втратили 6,5 трильйона тонн льоду, підвищивши рівень моря на 18 мм. Танення прискорюється, і це загрожує водопостачанню мільйонів людей, виробництву енергії та прибережним районам. Науковці попереджають: льодовики - один із найточніших індикаторів кліматичних змін.
Ми також розповідали, що у найближчі п’ять років світ, імовірно, переживе новий температурний рекорд, а позначка +1,5°C буде перевищена щонайменше раз. Вперше з’явилася ймовірність, що температура зросте до +2°C до 2030 року. Це підвищує ризик екстремальних погодних явищ, порушує кліматичні цілі та загрожує екосистемам.
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