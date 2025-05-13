Травневі заморозки вдарили по врожаю? Які культури не витримали холоду
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за першу декаду травня 2025 року. Крім того, українцям розповіли, які рослини постраждали від травневих заморозків найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Чи відповідав початок травня кліматичній нормі
Згідно з оглядом агрометеорологічних умов, у першій декаді травня поточного року в Україні переважала прохолодна з опадами погода:
- середня добова температура повітря у найхолодніші дні була нижчою від норми на 5-8°C;
- тривалість сонячного сяйва виявилася значно меншою від норми (у більшості днів було хмарно);
- майже на всій території країни відмічалися заморозки у повітрі, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см.
"Рівень середньої декадної температури повітря на більшій частині території країни відповідав показникам характерним для кінця квітня", - наголосили експерти.
Крім того, на початку травня синоптики фіксували чимало опадів різного типу:
- у більшості областей відмічалися помірні та сильні дощі у супроводі гроз (часом - із градом);
- на високогір'ї Карпат випадав мокрий сніг та сніг, тимчасово утворювався сніговий покрив висотою до 15 см.
Кількість опадів у першій декаді травня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Як травнева погода вплинула на розвиток рослин
В УкрГМЦ розповіли, що в цілому агрометеорологічні умови першої декади травня були задовільними для вегетації всіх сільськогосподарських культур внаслідок:
- помірного температурного режиму;
- відсутності дуже високих температур повітря.
Крім того, більш повільне (ніж у попередній період) накопичення ефективного тепла "створювало сприятливі умови для початкової вегетації ярих культур".
Які рослини постраждали від травневих заморозків
Водночас, за словами експертів, небезпечним для рослин явищем (як і в попередній період) на початку травня були:
- заморозки на поверхні ґрунту;
- заморозки на висоті 2 см;
- місцями - заморозки у повітрі.
Уточнюється, що згідно з повідомленням агрометеорологів, травневі заморозки в Україні завдали шкоди:
- плодовим культурам;
- городнім культурам;
- баштанним культурам;
- виноградникам;
- сходам теплолюбних культур;
- місцями - посівам озимого ріпаку та ярого ячменю.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що Карпати накрила "травнева зима". На високогір'ї фіксували густий туман і мінусову температуру. Землю, дерева та будівлі засипало снігом.
З огляду на таку ситуацію рятувальники закликали туристів бути особливо уважними та навіть утримуватись від походів у гори.
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