Понад +30 у квітні? В яких містах температура побила рекорди (карта)
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про низку нових температурних рекордів. Їх зафіксували у різних містах України впродовж 24 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Де зафіксували нові температурні рекорди: список міст
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж четверга, 24 квітня, температура повітря перевищила попередні показники за цей день у дев'ятьох містах України:
- у Сумах - 30,1°C;
- у Вінниці - 28,1°C;
- у Миколаєві - 27,6°C;
- у Києві - 27,4°C;
- у Харкові - 27,3°C;
- у Чернігові - 26,8°C;
- у Полтаві - 26,4°C;
- у Херсоні - 26,2°C;
- у Хмельницькому - 25,4°C.
Температурні рекорди в Україні 24 квітня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Експерти Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підтвердили: згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", 24 квітня у столиці був зафіксований рекорд максимальної температури повітря для цієї дати.
"Температура повітря після полудня досягла 27,4°C, що на 0,4°C вище ніж у 1950 році", - уточнили у прес-службі установи у Facebook.
Публікація ЦГО імені Бориса Срезневського (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Чого чекати від погоди найближчим часом: прогноз
Синоптики Українського гідрометеорологічного центру опублікували також прогноз погоди на найближчі дні.
Наголошується, що впродовж 26-28 квітня характер погоди в Україні різко зміниться.
"Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, зумовивши короткочасні дощі з грозами та відкривши шлях арктичному повітрю з північних широт, що призведе до інтенсивного зростання тиску", - розповіли в УкрГМЦ.
Зазначається, що такий "північний процес" спричинить холодну погоду - навіть із нічними заморозками (у більшості областей - на поверхні ґрунту).
"Оскільки ніч на понеділок (28 квітня, - Ред.) очікуємо найхолоднішою, то у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі", - підсумували експерти.
Нагадаємо, дещо раніше українців попередили про небезпечну погоду в більшості областей України.
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