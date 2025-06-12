Месяц контрастов? Как май 2025 стал почти рекордом и куда принес холодные аномалии

Май 2025 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в мире. При этом температура воздуха в Европе отличалась контрастами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Службы изменения климата Европейского Союза - Climate Copernicus.
Согласно данным Climate Copernicus, май 2025 года стал вторым самым теплым маем в мире, ведь средняя температура воздуха на поверхности составляла 15,79°C.
Отмечается, что это - на 0,53°C выше среднего значения для мая в период 1991-2020 годов.
Эксперты уточняют, что прошлый май был также:
При этом май 2025 года стал на 1,4°C жарче расчетного среднего показателя периода 1850-1900 годов (который используется для определения доиндустриального уровня температур на Земле).
Тем самым он прервал беспрецедентно длительный период (21 месяц из 22), когда средняя глобальная температура была больше чем на 1,5°C от доиндустриального уровня.
В целом средняя температура воздуха в Европе в мае 2025 года составила 12,98°C - что на 0,29°C ниже среднего значения за май 1991-2020 годов.
При этом наблюдался заметный температурный контраст:
Так, наиболее холодные аномалии были зафиксированы к северо-западу от Черного моря - сосредоточены над и вблизи западной части Украины.
Один из трех самых холодных маев с 2005 года наблюдался также в Болгарии.
Отдельные очаги холодных аномалий наблюдались в Испании и Франции.
В противоположность этому в Западной Европе температура воздуха была, преимущественно, выше средней.
Наибольшую теплую аномалию из-за необычной волны жары в середине месяца переживала Исландия, что даже привело к установлению нового национального майского температурного рекорда на уровне 26,6°C.
Тем временем в Великобритании был зафиксирован пятый самый теплый май за всю историю наблюдений.
Рекордные температуры в конце месяца были также в некоторых частях Португалии, Испании и южной Франции.
Данные отчета Climate Copernicus свидетельствуют о том, что за пределами Европы самыми высокими (относительно средней) температуры в мае 2025 года были над:
Самым прохладным (относительно средней температуры) воздух при этом был над:
Напомним, ранее мы рассказывали, что март 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европе и объясняли, чем опасны такие температурные рекорды.
Апрель текущего года прогрел определенные регионы Украины до более +30 градусов по Цельсию, установив в некоторых города рекордные температурные значения.
Между тем май 2025 года, несмотря на рекордную жару в мире, в Украину принес прохладу и местами - заморозки на поверхности почвы, на высоте 2 см (местами - даже в воздухе).
В конце месяца погоду обусловливали активные атмосферные процессы. На всей территории страны прошли дожди, в западной части - сильные дожди, временами - ливни и град. Наблюдались грозы, отмечались сильные порывы ветра.
Погода преобладала облачная, поэтому продолжительность солнечного сияния оказалась значительно меньше нормы.
Исходя из этого, рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях дефицита тепла (от чего пострадали некоторые растения на огородах и в садах украинцев).
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