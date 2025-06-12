Месяц контрастов? Как май 2025 стал почти рекордом и куда принес холодные аномалии

Как сильно прогревалась планета в мае этого года

Согласно данным Climate Copernicus, май 2025 года стал вторым самым теплым маем в мире, ведь средняя температура воздуха на поверхности составляла 15,79°C.

Отмечается, что это - на 0,53°C выше среднего значения для мая в период 1991-2020 годов.

Эксперты уточняют, что прошлый май был также:

на 0,12 градуса холоднее рекордно теплого мая 2024 года;

на 0,06 градуса теплее третьего в рейтинге самого теплого мая 2020 года.

При этом май 2025 года стал на 1,4°C жарче расчетного среднего показателя периода 1850-1900 годов (который используется для определения доиндустриального уровня температур на Земле).

Тем самым он прервал беспрецедентно длительный период (21 месяц из 22), когда средняя глобальная температура была больше чем на 1,5°C от доиндустриального уровня.

Среднеглобальные аномалии температуры воздуха на поверхности относительно 1991-2020 годов для каждого мая, всех месяцев и 12-месячных средних значений с 1979 по 2025 год (инфографика: climate.copernicus.eu)

Почему в Европе май стал месяцем контрастов

В целом средняя температура воздуха в Европе в мае 2025 года составила 12,98°C - что на 0,29°C ниже среднего значения за май 1991-2020 годов.

При этом наблюдался заметный температурный контраст:

ниже среднего климатологического значения 1991-2020 гг. температуры фиксировали в Восточной Европе - от восточной Италии и Балкан на юге до Финляндии на севере;

выше среднего - в Западной Европе.

Так, наиболее холодные аномалии были зафиксированы к северо-западу от Черного моря - сосредоточены над и вблизи западной части Украины.

Один из трех самых холодных маев с 2005 года наблюдался также в Болгарии.

Отдельные очаги холодных аномалий наблюдались в Испании и Франции.

В противоположность этому в Западной Европе температура воздуха была, преимущественно, выше средней.

Наибольшую теплую аномалию из-за необычной волны жары в середине месяца переживала Исландия, что даже привело к установлению нового национального майского температурного рекорда на уровне 26,6°C.

Тем временем в Великобритании был зафиксирован пятый самый теплый май за всю историю наблюдений.

Рекордные температуры в конце месяца были также в некоторых частях Португалии, Испании и южной Франции.

Аномалии температур с марта по май 2025 года относительно среднего значения 1991-2020 гг. (инфографика: climate.copernicus.eu)

Где в мире было жарче и прохладнее всего

Данные отчета Climate Copernicus свидетельствуют о том, что за пределами Европы самыми высокими (относительно средней) температуры в мае 2025 года были над:

западной Антарктидой;

большой частью Ближнего Востока;

большой частью западной Азии;

северо-восточным регионом РФ;

северной Канадой.

Самым прохладным (относительно средней температуры) воздух при этом был над: