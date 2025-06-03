Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городах
В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за третю декаду травня 2025 року. Громадянам розповіли також, на які культури негода вплинула найбільше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Погодні особливості кінця травня 2025 року
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у третій декаді травня поточного року погоду в Україні обумовлювали активні атмосферні процеси.
На всій території пройшли дощі, у західній частині країни - сильні дощі, часом - зливи та град. Спостерігалися грози, відмічалися сильні пориви вітру.
Переважала хмарна погода, тож тривалість сонячного сяйва виявилася значно меншою від норми.
Уточнюється, що середня декадна температура повітря:
- у більшості західних областей відповідала показникам, характерним для початку травня за нормою;
- на решті території країни - за рахунок коливань температури повітря упродовж декади - вона була близькою до неї.
Агрометеорологічні умови у третій декаді травня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Коли в Україні розпочалось метеорологічне літо
За даними експертів УкрГМЦ, перехід середньодобової температури повітря через +15°С - коли розпочинається метеорологічне літо - в Україні відбувся:
- на всій території країни - 21-31 травня (у строки, близькі до середніх багаторічних);
- у західних, південних та у частині центральних областей - на тиждень-півтора пізніше.
Вплив погодних умов на сільськогосподарські культури
Українцям розповіли, що впродовж останньої весняної декади ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:
- оптимального на більшості площ зволоження ґрунту;
- дефіциту тепла.
Внаслідок цього ростові процеси були повільними, особливо серед:
- теплолюбних культур;
- городніх культур;
- баштанних культур;
- плодових культур;
- ягідних культур.
Насамкінець, у районах випадіння тривалих та сильних дощів польові роботи через перезволоження ґрунту:
- або ускладнювалися;
- або не проводилися.
Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як по врожаю вдарили травневі заморозки та які культури не витримали холоду.
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