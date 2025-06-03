Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городах

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за третю декаду травня 2025 року. Громадянам розповіли також, на які культури негода вплинула найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Насамкінець, у районах випадіння тривалих та сильних дощів польові роботи через перезволоження ґрунту:

Внаслідок цього ростові процеси були повільними, особливо серед:

Українцям розповіли, що впродовж останньої весняної декади ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:

За даними експертів УкрГМЦ, перехід середньодобової температури повітря через +15°С - коли розпочинається метеорологічне літо - в Україні відбувся:

Агрометеорологічні умови у третій декаді травня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

На всій території пройшли дощі, у західній частині країни - сильні дощі, часом - зливи та град. Спостерігалися грози, відмічалися сильні пориви вітру.

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у третій декаді травня поточного року погоду в Україні обумовлювали активні атмосферні процеси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як по врожаю вдарили травневі заморозки та які культури не витримали холоду.

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