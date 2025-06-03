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Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городах

Вівторок 03 червня 2025 13:38
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Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городах Агрометеорологічні умови у третій декаді травня суттєво вплинули на деякі культури (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили "погодні підсумки" за третю декаду травня 2025 року. Громадянам розповіли також, на які культури негода вплинула найбільше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Погодні особливості кінця травня 2025 року

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у третій декаді травня поточного року погоду в Україні обумовлювали активні атмосферні процеси.

На всій території пройшли дощі, у західній частині країни - сильні дощі, часом - зливи та град. Спостерігалися грози, відмічалися сильні пориви вітру.

Переважала хмарна погода, тож тривалість сонячного сяйва виявилася значно меншою від норми.

Уточнюється, що середня декадна температура повітря:

  • у більшості західних областей відповідала показникам, характерним для початку травня за нормою;
  • на решті території країни - за рахунок коливань температури повітря упродовж декади - вона була близькою до неї.

Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городахАгрометеорологічні умови у третій декаді травня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україні розпочалось метеорологічне літо

За даними експертів УкрГМЦ, перехід середньодобової температури повітря через +15°С - коли розпочинається метеорологічне літо - в Україні відбувся:

  • на всій території країни - 21-31 травня (у строки, близькі до середніх багаторічних);
  • у західних, південних та у частині центральних областей - на тиждень-півтора пізніше.

Вплив погодних умов на сільськогосподарські культури

Українцям розповіли, що впродовж останньої весняної декади ріст та розвиток сільськогосподарських культур відбувався за умов:

  • оптимального на більшості площ зволоження ґрунту;
  • дефіциту тепла.

Внаслідок цього ростові процеси були повільними, особливо серед:

  • теплолюбних культур;
  • городніх культур;
  • баштанних культур;
  • плодових культур;
  • ягідних культур.

Насамкінець, у районах випадіння тривалих та сильних дощів польові роботи через перезволоження ґрунту:

  • або ускладнювалися;
  • або не проводилися.

Замість тепла у травні - зливи й град: що найбільше постраждало на городахПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як по врожаю вдарили травневі заморозки та які культури не витримали холоду.

Читайте також про погоду в Україні у перший тиждень календарного літа.

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