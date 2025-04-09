Березень встановив у Європі небезпечний температурний рекорд: чим це загрожує

Березень 2025 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Європі. Науковці всерйоз стурбовані ситуацією, що складається у цій частині світу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News .

Що відомо про кліматичний рекорд березня

Згідно з даними Служби зміни клімату Європейського Союзу - Climate Copernicus - минулий місяць (березень 2025 року) став найспекотнішим березнем за всю історію спостережень у Європі.

Середня температура повітря на континенті була на 2,41°C вищою за останній середній показник у березні (1991-2020 рр.).

Крім того, березень 2025 року став 20 місяцем (за останній 21 місяць), коли середньосвітова температура повітря на поверхні планети була більш ніж на 1,5°C вищою доіндустріального рівня.

Аномалії приземної температури повітря та кількості опадів за березень 2025 року - відносно середніх показників березня 1991-2020 рр. (інфографіка: climate.copernicus.eu)

Чому березень став "місяцем двох крайнощів"

Стратегічний керівник з питань клімату Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) Саманта Берджесс розповіла, що березень став не лише найтеплішим.

"Це також був місяць із контрастними екстремальними опадами по всій Європі", - повідомила вона.

Йдеться про те, що:

у багатьох регіонах березень став найсухішим за всю історію спостережень (посушливо було у Великій Британії, Ірландії, на великій території від Центральної Європи до Греції й Туреччини);

в інших регіонах - найвологішим березнем за останні 47 років (наприклад в Іспанії та Португалії, де серія штормів принесла широкомасштабні повені).

Чим небезпечні такі температурні рекорди

Науковці з Організації Об'єднаних Націй (ООН) переконані, що суттєве підвищення середніх температур стало наслідком людської діяльності (так, спалювання викопного палива стає причиною виділення завеликої кількості парникових газів, які затримують тепло навколо Землі).

У міжнародній неурядовій природоохоронній організації - Грінпіс - попереджають, що такі тенденції можуть сприяти:

подальшому нагріванню поверхні планети (з черговими екстремальними хвилями спеки);

інтенсивним лісовим пожежам (які можуть "накрити" деякі регіони вже цього літа).

"Оскільки рання весняна погода починає все більше нагадувати літо, Європа - потенційно на шляху до зіткнення зі ще сильнішими хвилями спеки та лісовими пожежами пізніше цього року", - підтвердила очільниця політичного відділу організації у Великій Британії Ребекка Ньюсом.

Крім того, контрастні екстремальні опади в європейському регіоні створюють безпосередню проблему для: