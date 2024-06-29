Місто сповнене контрастів: чим дивує туристів Токіо

Токіо - епіцентр японської поп-культури та наукового прогресу, сповнений неймовірних контрастів. У місті панує дивовижна гармонія старовинних буддійських традицій і високих технологій.
Які відомі місця варто відвідати у Токіо - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
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Токійський Імператорський палац - палац Імператора Японії в особливому районі Тійода. Він розташований в парковій зоні Токіо та займає територію понад 740 гектарів.
Білосніжна будівля з гострим дахом в центрі мегаполіса включає два наземні поверхи та один підземний. Архітектура витримана в традиційному стилі, стримана і проста.
На жаль, помилуватися цією величною будівлею можна тільки здалеку. Вхід до палацу для сторонніх осіб заборонений. Але навіть з відстані, імператорський палац запам'ятовується своєю величчю та ореолом влади.
Фото: Імператорський палац у Токіо (wikipedia.org)
Храм Мейдзі, розташований у районі Сібуя в Токіо, є одним із найзнаменитіших храмів у Японії.
Храм, названий на честь імператора Мейдзі, - видатний приклад традиційної японської архітектури, знаменитий своєю вишуканою дизайнерською естетикою.
Фото: Храм Мейдзі у Токіо (wikipedia.org)
Перехрестя Сібуя дуже яскраво ілюструє сучасний ритм життя Токіо. Воно поєднує в собі 10 смуг руху та п’ять основних пішохідних переходів, у тому числі й діагональний.
Зелене світло запалюється для пішоходів на 55 секунд одночасно у всіх напрямках. За один раз проїжджу частину можуть перетинати до 3000 людей.
Перехрестя оточують висотні будинки з численними неоновими рекламними щитами.
Перехрестя Сібуя у Токіо (фото з мережі)
Гіндза - сучасний елітний район Токіо, а також найпопулярніша визначна пам'ятка міста. Він має репутацію одного з найбільш розкішних торгових районів планети. Очі розбігаються від великої кількості ресторанів, бутиків і торгових центрів.
Район Гіндза у Токіо (фото з мережі)
Tokyo Skytree, висотою приблизно 634 метри, є однією з найвищих споруд у Японії й розташована в районі Суміда.
Вежа включає в себе великий торговий центр, ресторан та оглядовий майданчик.
Вночі Tokyo Skytree освітлюється у сині та рожеві кольори, створюючи захоплюючий вид.
Tokyo Skytree Town (фото з мережі)
Сенсо-Дзі - найстаріший буддійський храм Японії, збудований у 7 столітті. Шлях до головного святилища країни лежить через зовнішні ворота Камінарімон, які охороняють два божества: Грім і Вітер.
У центрі воріт висить величезний червоний ліхтар-чочин. Звідси бере початок давня торгова вулиця Накамісе, на якій розташовані 89 сувенірних крамничок.
Фото: Храм Сенсо-Дзі у Токіо (wikipedia.org)
Ринок Цукідзі у Токіо - це один із найвідоміших у світі ринків риби та морепродуктів, який є важливим постачальником для суші-барів і ресторанів по всьому місту, а також інших регіонів Японії.
Ринок знаменитий своїми ранніми торгами, які починаються приблизно о 4 годині ранку.
Рибний ринок Цукідзі у Токіо (фото з мережі)
Театр Кабукі-Дза - одна з головних культурних пам'яток Токіо. Він входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Театр розташований в районі Гінза і спочатку виглядав, як проста дерев'яна будівля. Пізніше будинком театру стала будівля в стилі бароко, зруйнована під час військових дій Другої Світової війни. І тільки в 1950 році отримав сучасний вигляд.
Музика, драма і танець складаються в дивно яскравий і барвистий спектакль, що часом триває кілька годин.
Цікаво, що спочатку вхід на театральні підмостки для жінок був закритий. Всі ролі виконували чоловіки, використовуючи складний грим і громіздкі костюми.
Театр Кабукі-Дза у Токіо (фото з мережі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, а також Барселоні.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, офіційні сайти Tokyo Skytree Town і театру Кабукі-Дза.
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