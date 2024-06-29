Місто сповнене контрастів: чим дивує туристів Токіо

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Імператорський палац

Токійський Імператорський палац - палац Імператора Японії в особливому районі Тійода. Він розташований в парковій зоні Токіо та займає територію понад 740 гектарів.

Білосніжна будівля з гострим дахом в центрі мегаполіса включає два наземні поверхи та один підземний. Архітектура витримана в традиційному стилі, стримана і проста.

На жаль, помилуватися цією величною будівлею можна тільки здалеку. Вхід до палацу для сторонніх осіб заборонений. Але навіть з відстані, імператорський палац запам'ятовується своєю величчю та ореолом влади.

Фото: Імператорський палац у Токіо (wikipedia.org)

Храм Мейдзі

Храм Мейдзі, розташований у районі Сібуя в Токіо, є одним із найзнаменитіших храмів у Японії.

Храм, названий на честь імператора Мейдзі, - видатний приклад традиційної японської архітектури, знаменитий своєю вишуканою дизайнерською естетикою.

Фото: Храм Мейдзі у Токіо (wikipedia.org)

Перехрестя Сібуя

Перехрестя Сібуя дуже яскраво ілюструє сучасний ритм життя Токіо. Воно поєднує в собі 10 смуг руху та п’ять основних пішохідних переходів, у тому числі й діагональний.

Зелене світло запалюється для пішоходів на 55 секунд одночасно у всіх напрямках. За один раз проїжджу частину можуть перетинати до 3000 людей.

Перехрестя оточують висотні будинки з численними неоновими рекламними щитами.

Перехрестя Сібуя у Токіо (фото з мережі)

Район Гіндза

Гіндза - сучасний елітний район Токіо, а також найпопулярніша визначна пам'ятка міста. Він має репутацію одного з найбільш розкішних торгових районів планети. Очі розбігаються від великої кількості ресторанів, бутиків і торгових центрів.

Район Гіндза у Токіо (фото з мережі)

Tokyo Skytree Town

Tokyo Skytree, висотою приблизно 634 метри, є однією з найвищих споруд у Японії й розташована в районі Суміда.

Вежа включає в себе великий торговий центр, ресторан та оглядовий майданчик.

Вночі Tokyo Skytree освітлюється у сині та рожеві кольори, створюючи захоплюючий вид.

Tokyo Skytree Town (фото з мережі)

Храм Сенсо-Дзі

Сенсо-Дзі - найстаріший буддійський храм Японії, збудований у 7 столітті. Шлях до головного святилища країни лежить через зовнішні ворота Камінарімон, які охороняють два божества: Грім і Вітер.

У центрі воріт висить величезний червоний ліхтар-чочин. Звідси бере початок давня торгова вулиця Накамісе, на якій розташовані 89 сувенірних крамничок.

Фото: Храм Сенсо-Дзі у Токіо (wikipedia.org)

Рибний ринок Цукідзі

Ринок Цукідзі у Токіо - це один із найвідоміших у світі ринків риби та морепродуктів, який є важливим постачальником для суші-барів і ресторанів по всьому місту, а також інших регіонів Японії.

Ринок знаменитий своїми ранніми торгами, які починаються приблизно о 4 годині ранку.

Рибний ринок Цукідзі у Токіо (фото з мережі)

Театр Кабукі-Дза

Театр Кабукі-Дза - одна з головних культурних пам'яток Токіо. Він входить до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Театр розташований в районі Гінза і спочатку виглядав, як проста дерев'яна будівля. Пізніше будинком театру стала будівля в стилі бароко, зруйнована під час військових дій Другої Світової війни. І тільки в 1950 році отримав сучасний вигляд.

Музика, драма і танець складаються в дивно яскравий і барвистий спектакль, що часом триває кілька годин.

Цікаво, що спочатку вхід на театральні підмостки для жінок був закритий. Всі ролі виконували чоловіки, використовуючи складний грим і громіздкі костюми.

Театр Кабукі-Дза у Токіо (фото з мережі)