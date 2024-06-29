Город полон контрастов: чем удивляет туристов Токио

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Императорский дворец

Токийский Императорский дворец - дворец Императора Японии в особом районе Тиода. Он расположен в парковой зоне Токио и занимает более 740 гектаров территории.

Белое здание с острой крышей в центре мегаполиса включает два наземных этажа и один подземный. Архитектура выдержана в традиционном стиле, сдержанна и проста.

К сожалению, полюбоваться этим величественным зданием можно только издалека. Вход во дворец для посторонних запрещен. Но даже с расстояния, императорский дворец запоминается своим величием и ореолом власти.

Фото: Императорский дворец в Токио (wikipedia.org)

Храм Мейди

Храм Мэйдзи, расположенный в районе Сибуя в Токио, является одним из самых знаменитых храмов в Японии.

Храм, названный в честь императора Мэйдзи, - выдающийся пример традиционной японской архитектуры, знаменит своей изысканной дизайнерской эстетикой.

Фото: Храм Мэйдзи в Токио (wikipedia.org)

Перекресток Сибуя

Перекресток Сибуя очень ярко иллюстрирует современный ритм жизни Токио. Оно сочетает в себе 10 полос движения и пять основных пешеходных переходов, в том числе диагональное.

Зеленый свет зажигается для пешеходов на 55 секунд одновременно по всем направлениям. За один раз проезжую часть могут пересекать до 3000 человек.

Перекресток окружают высотные дома с многочисленными неоновыми рекламными щитами.

Перекресток Сибуя в Токио (фото из сети)

Район Гиндза

Гиндза – современный элитный район Токио, а также самая популярная достопримечательность города. Он пользуется репутацией одного из самых роскошных торговых районов планеты. Глаза разбегаются от обилия ресторанов, бутиков и торговых центров.

Район Гиндза в Токио (фото из сети)

Токио Skytree Town

Tokyo Skytree, высотой примерно 634 метра, является одним из самых высоких сооружений в Японии и расположен в районе Сумида.

Башня включает в себя большой торговый центр, ресторан и смотровую площадку.

Ночью Tokyo Skytree освещается в синие и розовые цвета, создавая увлекательный вид.

Токио Skytree Town (фото из сети)

Храм Сенсо-Ди

Сенсо-Дзи - старейший буддийский храм Японии, построенный в 7 веке. Путь к главному святилищу страны лежит через внешние ворота Каминаримона, которые охраняют два божества: Гром и Ветер.

В центре ворот висит огромный красный фонарь-чечин. Отсюда берет начало древняя торговая улица Накамисе, на которой расположены 89 сувенирных лавочек.

Фото: Храм Сенсо-Ди в Токио (wikipedia.org)

Рыбный рынок Цукидзи

Рынок Цукидзи в Токио - один из самых известных в мире рынков рыбы и морепродуктов, который является важным поставщиком для суши-баров и ресторанов по всему городу, а также других регионов Японии.

Рынок знаменит своими ранними торгами, которые начинаются примерно в 4 часа утра.

Рыбный рынок Цукидзи в Токио (фото из сети)

Театр Кабуки-Дза

Театр Кабуки-Дза - одна из главных культурных достопримечательностей Токио. Он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Театр расположен в районе Гинза и изначально выглядел как простое деревянное здание. Позже зданием театра стало здание в стиле барокко, разрушенное во время военных действий Второй Мировой войны. И только в 1950 году получил современный вид.

Музыка, драма и танец складываются в удивительно яркий и красочный спектакль, который длится несколько часов.

Любопытно, что первоначально вход на театральные подмостки для женщин был закрыт. Все роли исполняли мужчины, используя сложный грим и громоздкие костюмы.

Театр Кабуки-Дза в Токио (фото из сети)