Місто хмарочосів. Найцікавіші місця, які варто відвідати у Дубаї
Дубай - одне з найвідоміших міст світу, яке кожен повинен відвідати хоча б раз у житті. Туди їдуть подивитись на найбільші хмарочоси, відпочити на чистих пляжах та погуляти по величезних торгових центрах.
РБК-Україна зібрало найвідоміші місця Дубая, які точно варті вашої уваги.
Зміст:
- Хмарочос Бурдж-Халіфа
- Мечеть Джумейра
- Острови Пальм
- Дубайська Рамка
- Акваріум в "Дубай Молл"
- Музичний фонтан
- Колесо огляду Око Дубаю
Хмарочос Бурдж-Халіфа
Бурдж-Халіфа - хмарочос у вигляді гострого дзеркального шпиля, який є найвищою спорудою світу і незмінним символом Дубая. Він сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи.
Усередині будівлі - бари, ресторани, торгові центри, басейни та багато іншого.
Туристів приваблює оглядовий майданчик на 124 поверсі, з якого відкривається приголомшливий вид на місто.
Хмарочос Бурдж-Халіфа (фото з мережі)
Мечеть Джумейра
Мечеть Джумейра - прекрасний приклад арабської релігійної архітектури та найбільша мечеть країни, відкрита для відвідування немусульманам. Проте для візиту все одно необхідно обрати закритий вільний одяг.
В мечеті Джумейра також діє культурний центр шейха Мохаммеда, працівники якого проводять екскурсії по мечеті.
Мечеть Джумейра (фото з мережі)
Острови пальм
Острови Пальм - архіпелаг штучних островів. До його складу входять три великих острови, кожен з яких мають форму пальми.
На островах розташовані готелі та розважальні комплекси, а на бар'єрних рифах, що охороняють острови від води, вирізані цитати з поем шейха Мохаммеда, діючого правителя Дубая.
Між островами розташовані також штучні архіпелаги "Мир" та "Всесвіт" з дрібних островів.
Острави Пальм (фото з мережі)
Дубайська Рамка
Дубайська Рамка (або Золота Рамка) - одна з численних визначних пам’яток міста. Ця 150-метрова споруда у буквальному сенсі є гігантською рамкою для фотографії або картини.
Виготовлена вона з нержавіючої сталі золотистого кольору. З вершини рамки відкривається панорамний вид на Дубай.
Однією з унікальних особливостей споруди є скляний перехід, який з'єднує дві вертикальні вежі рамки.
Дубайська рамка (фото з мережі)
Акваріум в "Дубай Молл"
Це один із найбільших океанаріумів світу, розташований у найбільшому торгово-розважальному центрі Близького Сходу - "Дубай Молл".
В акваріумі живуть понад 33 000 різноманітних морських мешканців океану, включно з тигрових акул і скатів, яких можна побачити, прогулюючись по тунелю, прокладеному через всю довжину акваріума.
Над акваріумом розташований зоопарк із безліччю видів риб і морських мешканців, пінгвінами, зміями та рептиліями.
Акваріум в "Дубай Молл" (фото з мережі)
Музичний фонтан
Музичний фонтан, розташований на штучному озері площею понад 12 га поруч з хмарочосом Бурдж-Халіфа в центрі Дубая.
Це один з найбільших і найвищих фонтанів у світі. Його довжина становить 275 метрів, а висота струменів досягає 150 метрів, що приблизно дорівнює висоті 50-поверхового будинку. Фонтан підсвічений 25 кольоровими та 6600 точковими прожекторами.
Музичний фонтан у Дубаї (фото з мережі)
Колесо огляду Око Дубаю
Око Дубаю - найвище у світі колесо огляду висотою понад 250 метрів.
Одне повне коло на цьому атракціоні триває 38 хвилин, і під час нього можна помилуватися 360-градусною панорамою міста. Кататися можна в трьох видах кабін: оглядовій, загальній та приватній.
Колесо огляду Око Дубаю (фото з мережі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у Варшаві, Мілані, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Берліні, Барселоні, Стамбулі та Амстердамі.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: статті з Wikipedia, офіційні сайти Бурдж-Халіфа та ТЦ "Дубай Молл", список найвищих будівель Дубая.
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