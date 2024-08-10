Місто хмарочосів. Найцікавіші місця, які варто відвідати у Дубаї

Дубай - одне з найвідоміших міст світу, яке кожен повинен відвідати хоча б раз у житті. Туди їдуть подивитись на найбільші хмарочоси, відпочити на чистих пляжах та погуляти по величезних торгових центрах.

Зміст:

Хмарочос Бурдж-Халіфа

Бурдж-Халіфа - хмарочос у вигляді гострого дзеркального шпиля, який є найвищою спорудою світу і незмінним символом Дубая. Він сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи.

Усередині будівлі - бари, ресторани, торгові центри, басейни та багато іншого.

Туристів приваблює оглядовий майданчик на 124 поверсі, з якого відкривається приголомшливий вид на місто.

Хмарочос Бурдж-Халіфа (фото з мережі)

Мечеть Джумейра

Мечеть Джумейра - прекрасний приклад арабської релігійної архітектури та найбільша мечеть країни, відкрита для відвідування немусульманам. Проте для візиту все одно необхідно обрати закритий вільний одяг.

В мечеті Джумейра також діє культурний центр шейха Мохаммеда, працівники якого проводять екскурсії по мечеті.

Мечеть Джумейра (фото з мережі)

Острови пальм

Острови Пальм - архіпелаг штучних островів. До його складу входять три великих острови, кожен з яких мають форму пальми.

На островах розташовані готелі та розважальні комплекси, а на бар'єрних рифах, що охороняють острови від води, вирізані цитати з поем шейха Мохаммеда, діючого правителя Дубая.

Між островами розташовані також штучні архіпелаги "Мир" та "Всесвіт" з дрібних островів.

Острави Пальм (фото з мережі)

Дубайська Рамка

Дубайська Рамка (або Золота Рамка) - одна з численних визначних пам’яток міста. Ця 150-метрова споруда у буквальному сенсі є гігантською рамкою для фотографії або картини.

Виготовлена вона з нержавіючої сталі золотистого кольору. З вершини рамки відкривається панорамний вид на Дубай.

Однією з унікальних особливостей споруди є скляний перехід, який з'єднує дві вертикальні вежі рамки.

Дубайська рамка (фото з мережі)

Акваріум в "Дубай Молл"

Це один із найбільших океанаріумів світу, розташований у найбільшому торгово-розважальному центрі Близького Сходу - "Дубай Молл".

В акваріумі живуть понад 33 000 різноманітних морських мешканців океану, включно з тигрових акул і скатів, яких можна побачити, прогулюючись по тунелю, прокладеному через всю довжину акваріума.

Над акваріумом розташований зоопарк із безліччю видів риб і морських мешканців, пінгвінами, зміями та рептиліями.

Акваріум в "Дубай Молл" (фото з мережі)

Музичний фонтан

Музичний фонтан, розташований на штучному озері площею понад 12 га поруч з хмарочосом Бурдж-Халіфа в центрі Дубая.

Це один з найбільших і найвищих фонтанів у світі. Його довжина становить 275 метрів, а висота струменів досягає 150 метрів, що приблизно дорівнює висоті 50-поверхового будинку. Фонтан підсвічений 25 кольоровими та 6600 точковими прожекторами.

Музичний фонтан у Дубаї (фото з мережі)

Колесо огляду Око Дубаю

Око Дубаю - найвище у світі колесо огляду висотою понад 250 метрів.

Одне повне коло на цьому атракціоні триває 38 хвилин, і під час нього можна помилуватися 360-градусною панорамою міста. Кататися можна в трьох видах кабін: оглядовій, загальній та приватній.

Колесо огляду Око Дубаю (фото з мережі)