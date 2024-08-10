Город небоскребов. Самые интересные места, которые стоит посетить в Дубае
Дубай - один из самых известных городов мира, который каждый должен посетить хотя бы раз в жизни. Туда едут посмотреть на самые большие небоскребы, отдохнуть на чистых пляжах и погулять по огромным торговым центрам.
РБК-Украина собрало самые известные места Дубая, которые точно достойны вашего внимания.
Содержание:
- Небоскреб Бурдж-Халифа
- Мечеть Джумейра
- Острова Пальм
- Дубайская Рамка
- Аквариум в "Дубай Молл"
- Музыкальный фонтан
- Колесо обзора Око Дубая
Небоскреб Бурдж-Халифа
Бурдж-Халифа - небоскреб в виде острого зеркального шпиля, который является самым высоким сооружением мира и неизменным символом Дубая. Он достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.
Внутри здания - бары, рестораны, торговые центры, бассейны и многое другое.
Туристов привлекает смотровая площадка на 124 этаже, с которой открывается потрясающий вид на город.
Небоскреб Бурдж-Халифа (фото из сети)
Мечеть Джумейра
Мечеть Джумейра - прекрасный пример арабской религиозной архитектуры и крупнейшая мечеть страны, открытая для посещения немусульман. Однако для визита все равно необходимо выбрать закрытую свободную одежду.
В мечети Джумейра также работает культурный центр шейха Мохаммеда, работники которого проводят экскурсии по мечети.
Мечеть Джумейра (фото из сети)
Острова пальм
Острова Пальм - архипелаг искусственных островов. В его состав входят три больших острова, каждый из которых имеют форму пальмы.
На островах расположены отели и развлекательные комплексы, а на барьерных рифах, предохраняющих острова от воды, вырезаны цитаты из поэм шейха Мохаммеда, действующего правителя Дубая.
Между островами расположены также искусственные архипелаги "Мир" и "Вселенная" из мелких островов.
Острова Пальм (фото из сети)
Дубайская Рамка
Дубайская Рамка (или Золотая Рамка) - одна из многочисленных достопримечательностей города. Эта 150-метровая постройка в буквальном смысле является гигантской рамкой для фотографии или картины.
Изготовлена она из нержавеющей стали золотистого цвета. С вершины рамки открывается панорамный вид на Дубай.
Одной из уникальных особенностей сооружения есть стеклянный переход, соединяющий две вертикальные башни рамки.
Дубайская рамка (фото из сети)
Аквариум в "Дубай Молл"
Это один из самых больших океанариумов мира, расположенный в крупнейшем торгово-развлекательном центре Ближнего Востока - "Дубай Молл".
В аквариуме живут более 33 000 разнообразных морских обитателей океана, включая тигровые акулы и скаты, которых можно увидеть, прогуливаясь по туннелю, проложенному через всю длину аквариума.
Над аквариумом расположен зоопарк с множеством видов рыб и морских обитателей, пингвинами, змеями и рептилиями.
Аквариум в "Дубай Молл" (фото из сети)
Музыкальный фонтан
Музыкальный фонтан расположен на искусственном озере площадью более 12 га рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая.
Это один из самых больших и высоких фонтанов в мире. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров, что примерно равняется высоте 50-этажного дома. Фонтан подсвечен 25 цветными и 6600 точечными прожекторами.
Музыкальный фонтан в Дубае (фото из сети)
Колесо обзора Око Дубая
Око Дубая - самое высокое в мире колесо обзора высотой более 250 метров.
Один полный круг на этом аттракционе длится 38 минут и во время него можно полюбоваться 360-градусной панорамой города. Кататься можно в трех видах кабин: смотровой, общей и приватной.
Колесо обзора Око Дубая (фото из сети)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Варшаве, Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле и Амстердаме.
При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia, официальные сайты Бурдж-Халифа и ТЦ "Дубай Молл", список самых высоких зданий Дубая.
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