Город небоскребов. Самые интересные места, которые стоит посетить в Дубае

Дубай - один из самых известных городов мира, который каждый должен посетить хотя бы раз в жизни. Туда едут посмотреть на самые большие небоскребы, отдохнуть на чистых пляжах и погулять по огромным торговым центрам.

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Небоскреб Бурдж-Халифа

Бурдж-Халифа - небоскреб в виде острого зеркального шпиля, который является самым высоким сооружением мира и неизменным символом Дубая. Он достигает высоты 828 метров и насчитывает 163 этажа.

Внутри здания - бары, рестораны, торговые центры, бассейны и многое другое.

Туристов привлекает смотровая площадка на 124 этаже, с которой открывается потрясающий вид на город.

Небоскреб Бурдж-Халифа (фото из сети)

Мечеть Джумейра

Мечеть Джумейра - прекрасный пример арабской религиозной архитектуры и крупнейшая мечеть страны, открытая для посещения немусульман. Однако для визита все равно необходимо выбрать закрытую свободную одежду.

В мечети Джумейра также работает культурный центр шейха Мохаммеда, работники которого проводят экскурсии по мечети.

Мечеть Джумейра (фото из сети)

Острова пальм

Острова Пальм - архипелаг искусственных островов. В его состав входят три больших острова, каждый из которых имеют форму пальмы.

На островах расположены отели и развлекательные комплексы, а на барьерных рифах, предохраняющих острова от воды, вырезаны цитаты из поэм шейха Мохаммеда, действующего правителя Дубая.

Между островами расположены также искусственные архипелаги "Мир" и "Вселенная" из мелких островов.

Острова Пальм (фото из сети)

Дубайская Рамка

Дубайская Рамка (или Золотая Рамка) - одна из многочисленных достопримечательностей города. Эта 150-метровая постройка в буквальном смысле является гигантской рамкой для фотографии или картины.

Изготовлена она из нержавеющей стали золотистого цвета. С вершины рамки открывается панорамный вид на Дубай.

Одной из уникальных особенностей сооружения есть стеклянный переход, соединяющий две вертикальные башни рамки.

Дубайская рамка (фото из сети)

Аквариум в "Дубай Молл"

Это один из самых больших океанариумов мира, расположенный в крупнейшем торгово-развлекательном центре Ближнего Востока - "Дубай Молл".

В аквариуме живут более 33 000 разнообразных морских обитателей океана, включая тигровые акулы и скаты, которых можно увидеть, прогуливаясь по туннелю, проложенному через всю длину аквариума.

Над аквариумом расположен зоопарк с множеством видов рыб и морских обитателей, пингвинами, змеями и рептилиями.

Аквариум в "Дубай Молл" (фото из сети)

Музыкальный фонтан

Музыкальный фонтан расположен на искусственном озере площадью более 12 га рядом с небоскребом Бурдж-Халифа в центре Дубая.

Это один из самых больших и высоких фонтанов в мире. Его длина составляет 275 метров, а высота струй достигает 150 метров, что примерно равняется высоте 50-этажного дома. Фонтан подсвечен 25 цветными и 6600 точечными прожекторами.

Музыкальный фонтан в Дубае (фото из сети)

Колесо обзора Око Дубая

Око Дубая - самое высокое в мире колесо обзора высотой более 250 метров.

Один полный круг на этом аттракционе длится 38 минут и во время него можно полюбоваться 360-градусной панорамой города. Кататься можно в трех видах кабин: смотровой, общей и приватной.

Колесо обзора Око Дубая (фото из сети)