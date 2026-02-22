UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом

Фото: Сили оборони знищили два російські гелікоптери (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони України за допомогою ударних дронів знищили два російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області. В результаті атаки ворог втратив багатоцільовий "Ми-8" та ударний "Ка-52".

За інформацією видання, атака відбулася ввечері у п’ятницю, 20 лютого 2026 року.

Ціллю став аеродром "Пугачевка", розташований біля однойменного села в Орловській області РФ. Це невеликий ґрунтовий майданчик, що належить місцевому аероклубу ДОСААФ.

За наявною інформацією, російські війська використовували цей об'єкт як оперативний аеродром для зведеного загону гелікоптерів. Головним завданням цих бортів було перехоплення українських далекобійних безпілотників.

 Фото: аеродром "Пугачевка", Орлівська область РФ (Google Maps/militarnyi.com)

Внаслідок ударів підтверджено знищення двох одиниць авіатехніки:

  • Багатоцільовий гелікоптер "Ми-8" (бортовий номер 53) - належав 319-му окремому вертолітному полку з Приморського краю;
  • Ударний гелікоптер "Ка-52" "Алігатор" (бортовий номер 18) - належав 16-й бригаді армійської авіації з Ростовської області.

Удари по тилу РФ

Нагадаємо, Сили оборони України систематично нищать авіацію та логістику окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ.

Зокрема, нещодавно у Силах безпілотних систем (СБС) звітували про унікальне досягнення, коли лише за одну ніч було знищено три російські вертольоти.

Крім того, в межах іншої успішної операції СБС лише за 48 годин було ліквідовано значну кількість ворожої техніки.

Паралельно з ударами по авіації, українські дрони точно вразили нафтобазу на території РФ, підриваючи паливну логістику ворога. Під Маріуполем та Донецьком було знищено важливі об'єкти загарбників.

Разом з тим українські військові продовжують ефективно полювати на новітні розробки ворога - нещодавно було показано знищення російського аналога HIMARS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСили безпілотних системВійна в УкраїніАтака дронів