Мінус "Ка-52" та "Ми-8": українські дрони розгромили аеродром окупантів під Орлом

Удари по тилу РФ

Нагадаємо, Сили оборони України систематично нищать авіацію та логістику окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу РФ.

Зокрема, нещодавно у Силах безпілотних систем (СБС) звітували про унікальне досягнення, коли лише за одну ніч було знищено три російські вертольоти.

Крім того, в межах іншої успішної операції СБС лише за 48 годин було ліквідовано значну кількість ворожої техніки.

Паралельно з ударами по авіації, українські дрони точно вразили нафтобазу на території РФ, підриваючи паливну логістику ворога. Під Маріуполем та Донецьком було знищено важливі об'єкти загарбників.

Разом з тим українські військові продовжують ефективно полювати на новітні розробки ворога - нещодавно було показано знищення російського аналога HIMARS.