Точно в ціль: СБС показали удар дронів по нафтобазі в Криму

Сили оборони України уразили російську далекобійну реактивну систему "Торнадо-С" та нафтобазу в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем .

Також зазначається, що знищення далекобійних засобів безпосередньо "знижує спроможність ворога до ведення наступальних дій" .

"Сили безпілотних систем планомірно руйнують військову організаційну систему російської армії. Крок за кроком бійці СБС порушують логістику противника", - підкреслили в СБС.

У відомстві наголошують, що робота з ліквідації ключових об'єктів ворога триватиме й надалі.

Цей об’єкт є стратегічно важливим, оскільки забезпечує пальним російські війська на півострові. Пошкодження підприємства призводить до зниження мобільності угруповання ворога .

Окрім цього, було завдано удару по нафтобазі у селищі Гвардійське Сімферопольського району.

Оператори 1-го окремого центру СБС у координації з Центром глибинних уражень виявили та атакували РСЗВ 9К515 "Торнадо-С" - систему, здатну уражати цілі на відстані до 120 км.

Успішні операції СБС та удари по тилу РФ

Нагадаємо, Сили безпілотних систем регулярно завдають болючих ударів по стратегічних об'єктах ворога. Зокрема, нещодавно дрони знищили російські катери та літаки, підтвердивши свою ефективність у боротьбі з флотом та авіацією окупантів.

Також українські БпЛА атакували завод із виробництва міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше СБС уразили великий нафтовий terminal у порту "Усть-Луга", що суттєво підірвало енергетичну логістику РФ.

Окремим досягненням СБС стало знищення понад 50 одиниць техніки лише за одну ніч. Експерти зазначають, що розвиток безпілотних технологій дозволяє нищити ворога швидше, ніж Росія встигає мобілізувати нові ресурси.