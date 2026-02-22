Минус "Ка-52" и "Ми-8": украинские дроны разгромили аэродром оккупантов под Орлом

Удары по тылу РФ

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают авиацию и логистику оккупантов как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ.

В частности, недавно в Силах беспилотных систем (СБС) отчитывались об уникальном достижении, когда только за одну ночь было уничтожено три российских вертолета.

Кроме того, в рамках другой успешной операции СБС только за 48 часов было ликвидировано значительное количество вражеской техники.

Параллельно с ударами по авиации, украинские дроны точно поразили нефтебазу на территории РФ, подрывая топливную логистику врага. Под Мариуполем и Донецком были уничтожены важные объекты захватчиков.

Вместе с тем украинские военные продолжают эффективно охотиться на новейшие разработки врага - недавно было показано уничтожение российского аналога HIMARS.