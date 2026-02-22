RU

Минус "Ка-52" и "Ми-8": украинские дроны разгромили аэродром оккупантов под Орлом

Фото: Силы обороны уничтожили два российских вертолета (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Силы обороны Украины с помощью ударных дронов уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Орловской области. В результате атаки враг потерял многоцелевой "Ми-8" и ударный "Ка-52".

По информации издания, атака произошла вечером в пятницу, 20 февраля 2026 года.

Целью стал аэродром "Пугачевка", расположенный возле одноименного села в Орловской области РФ. Это небольшая грунтовая площадка, принадлежащая местному аэроклубу ДОСААФ.

Фото: аэродром "Пугачевка", Орловская область РФ (Google Maps/militarnyi.com)

По имеющейся информации, российские войска использовали этот объект как оперативный аэродром для сводного отряда вертолетов. Главной задачей этих бортов был перехват украинских дальнобойных беспилотников.

В результате ударов подтверждено уничтожение двух единиц авиатехники:

  • Многоцелевой вертолет "Ми-8" (бортовой номер 53) - принадлежал 319-му отдельному вертолетному полку из Приморского края;
  • Ударный вертолет "Ка-52" "Аллигатор" (бортовой номер 18) - принадлежал 16-й бригаде армейской авиации из Ростовской области.

 

Удары по тылу РФ

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают авиацию и логистику оккупантов как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ.

В частности, недавно в Силах беспилотных систем (СБС) отчитывались об уникальном достижении, когда только за одну ночь было уничтожено три российских вертолета.

Кроме того, в рамках другой успешной операции СБС только за 48 часов было ликвидировано значительное количество вражеской техники.

Параллельно с ударами по авиации, украинские дроны точно поразили нефтебазу на территории РФ, подрывая топливную логистику врага. Под Мариуполем и Донецком были уничтожены важные объекты захватчиков.

Вместе с тем украинские военные продолжают эффективно охотиться на новейшие разработки врага - недавно было показано уничтожение российского аналога HIMARS.

