Українські дрони нищать ворога швидше, ніж РФ мобілізує: Сирський назвав цифри за січень

У січні українські дрони знищили майже 30 тисяч російських окупантів, що перевищило темпи мобілізації в РФ та створило технологічну перевагу на полі бою.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook -сторінку.

Ефективність безпілотних систем

За словами Головнокомандувача, у січні підрозділи БпЛА уразили 66,2 тисячі цілей. Завдяки роботі дронів вдалося ліквідувати майже 29,7 тисячі окупантів, тоді як ворог за місяць зміг рекрутувати лише 22 тисячі осіб.

"Це та різниця, до якої ми прагнемо: знищувати більше солдатів, ніж Росія встигає поставити у стрій. Це та ефективність наших БпС, що за умови подальшого нарощування буде змушувати Москву припинити загарбницьку війну", - наголосив Сирський.

Він додав, що Україна зберігає перевагу у застосуванні FPV-дронів, а наземні роботизовані комплекси у січні виконали на чверть більше місій, ніж у грудні.

Плани ворога та відповідь ЗСУ

Росія планує суттєво наростити чисельність своїх безпілотних військ - до 165 тисяч осіб протягом року. Окупанти вже впроваджують нові реактивні дрони "Герань-4" та "Герань-5", а також власні дрони-перехоплювачі.

Як зазначив Головнокомандувач, нинішня війна перетворилася на змагання технологій, де виграє той, хто швидше реалізує перевагу на полі бою.

"Все це стимулює нас швидше шукати власні революційні технологічні й управлінські рішення для протидії російським БпЛА та подолання ешелонованої протиповітряної оборони противника", - підкреслив він.

Для посилення фронту до штатів окремих штурмових полків та бригад ТрО будуть введені додаткові батальйони безпілотних систем.