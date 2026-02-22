Бомба була у сміттєвих баках: поліція показала кадри підготовки теракту у Львові

Підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки. Поліція опублікувала відео з камер спостереження.

"Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки", - повідомили у поліції. Зазначається, що до розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію. У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір. Фото: поліція затримала підозрювану у теракті у Львові (t.me/UA_National_Police) Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.