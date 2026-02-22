Бомба була у сміттєвих баках: поліція показала кадри підготовки теракту у Львові
Підозрювана у теракті у Львові вночі 22 лютого заклала вибухівку у сміттєві баки. Поліція опублікувала відео з камер спостереження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки", - повідомили у поліції.
Зазначається, що до розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.
У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.
Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.
Теракт у Львові
Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові пролунали вибухи. Поліція та місцева влада заявили, що це був теракт.
За даними слідства, о 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух, а після прибуття другого - пролунав ще один.
Унаслідок вибухів пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. Також постраждали правохоронці і загинула одна жінка-поліцейська.
Вже вдень правоохоронці затримали жінку, яка може бути причетною до вибухів у Львові.
Згідно з основною версією, замовником теракту є Росія.
Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вибухів у Львові. Вже відомо, що поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані.
Пізніше Клименко у коментарі РБК-Україна розповів, що підривницю вдалося швидко розшукати завдяки відео з камер спостереження.