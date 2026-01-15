Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він

Міністерство цифрової трансформації замість Михайла Федорова тимчасово очолив Олександр Борняков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.
"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у документі.
У період, коли Федоров був міністром цифрової трансформації України, Борняков був його заступником. На цю посаду його призначили в жовтні 2019 року.
Борняков відповідав за напрям взаємодії України з Євросоюзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до європейських норм. Окремим напрямом роботи Борнякова було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу "Дія.City".
Він має ступінь MBA (Університет Нью-Брансвік), MPA (Колумбійський університет) та понад десять років досвіду в управлінні ІТ.
Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України. 2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову очолити Міністерство оборони.
Співрозмовник РБК-Україна у владі розповів, що таке рішення глави української держави пояснюється тим, що Міністерству оборони потрібні радикальні реформи, які стосуються роботи ТЦК і не тільки.
У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров подав заяву про відставку. У вівторок, 13 січня, Верховна Рада відправила у відставку Федорова з посади першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України.
Парламентський комітет з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.
У вівторок, 13 січня Верховна Рада провалила перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Народні депутати віддали 206 голосів "за" з 226 необхідних.
Вчора, 14 січня, парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.