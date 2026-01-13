Федорова звільнили з посад першого віцепрем’єра та глави Мінцифри

Верховна Рада проголосувала за звільнення першого віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Його відставку підтримали 270 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Голосування пофракційно:

"Слуга народу" - "за" 186, "проти" 0, "утримався" 2, не голосували - 16;

"Європейська Солідарність" - "за" 0, "проти" 0, "утримався" 21, не голосували - 2;

"Батьківщина" - "за" 16, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;

"Платформа за життя та мир" - "за" 15, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 2;

"Голос" - "за" 0, "проти" 2, "утримався" 11, не голосували - 2;

"Відновлення України" - "за" 11, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0;

Партія "За майбутнє" - "за" 13, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0;

"Довіра" - "за" 17, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1.

Перехід Федорова в Міноборони

Ще 2 січня президент Володимир Зеленський запропонував Федорову очолити Міністерство оборони, а Денису Шмигалю - перейти на посаду віцепрем’єр-міністра та главу Міненерго.

Вже наступного дня, 3 січня стало відомо, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку Шмигаля та Федорова.

Профільний комітет парламенту підтримав їх звільнення.

Напередодні Зеленський провів зустріч із Федоровим, під час якої вони обговорили новий формат роботи Міністерства оборони. Президент наголосив, що головним пріоритетом залишається технологічна перевага, яка допомагає зберігати життя українських військових.

Президент також зазначив, що Мінцифра від початку повномасштабної війни відігравала важливу роль у впровадженні оборонних інновацій.

За словами глави держави, цей досвід мають масштабувати вже на рівні Міністерства оборони. Очікується, що Федоров найближчим часом представить свої пропозиції щодо змін у відомстві.

Кадрові зміни у владі

На початку 2026 року президент України розпочав масштабну ротацію у вищих ланках влади. Зокрема, Кирила Буданова призначили керівником Офісу президента, а його заступником став колишній перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Замість Буданова новим очільником ГУР МО призначено Олега Іващенка, також змінено голову ДПСУ, низки обласних військових адміністрацій. А замість Василя Малюка тимчасовим головою СБУ став Євген Хмара.

Президент пояснив кадрові зміни необхідністю підготувати державу до будь-якого сценарію розвитку війни. За його словами, Україна прагне дипломатичного результату, однак має бути готовою до ситуації, в якій Росія зірве переговори, що вимагатиме подальшого посилення оборони та Збройних сил.