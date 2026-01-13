Рада не змогла призначити Шмигаля та Федорова на нові посади
Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики. Крім того, не вистачило голосів для переходу до голосування за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Народні депутати провалили голосування, оскільки віддали 210 голосів "за" призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики. Цього не вистачає для призначення, адже необхідні понад 226 голосів парламентаріїв.
Крім того, парламент провалив перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Народні депутати віддали 206 голосів "за" з 226 необхідних.
Нові посади для Шмигаля і Федорова
Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.
Наступного дня, 3 січня, президент запропонував міністру оборони України Денису перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.
У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку.
Джерела РБК-Україна повідомили, що у вівторок, 13 січня, Верховна Рада звільнить Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова із займаних посад та перепризначить їх на нові.
Сьогодні, 13 січня, парламентський комітет з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.
РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Денис Шмигаль на посаді міністра енергетики планує замінити весь склад своїх заступників.
