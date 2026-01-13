ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Рада не змогла призначити Шмигаля та Федорова на нові посади

Україна, Вівторок 13 січня 2026 17:06
UA EN RU
Рада не змогла призначити Шмигаля та Федорова на нові посади Фото: Михайло Федоров і Денис Шмигаль (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики. Крім того, не вистачило голосів для переходу до голосування за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Народні депутати провалили голосування, оскільки віддали 210 голосів "за" призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики. Цього не вистачає для призначення, адже необхідні понад 226 голосів парламентаріїв.

Крім того, парламент провалив перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Народні депутати віддали 206 голосів "за" з 226 необхідних.

Нові посади для Шмигаля і Федорова

Нагадаємо, 2 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував першому віцепрем'єру, міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Наступного дня, 3 січня, президент запропонував міністру оборони України Денису перейти на посаду першого віцепрем'єра, міністра енергетики.

У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров і Шмигаль подали заяви про відставку.

Джерела РБК-Україна повідомили, що у вівторок, 13 січня, Верховна Рада звільнить Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова із займаних посад та перепризначить їх на нові.

Сьогодні, 13 січня, парламентський комітет з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.

РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Денис Шмигаль на посаді міністра енергетики планує замінити весь склад своїх заступників.

Детальніше про кадрові перестановки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Денис Шмигаль Верховна рада
Новини
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Київ без світла, будинки на генераторах: що відбувається у місті та чи працюють супермаркети
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році