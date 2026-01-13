Рада не змогла призначити Шмигаля та Федорова на нові посади

Верховна Рада провалила голосування за призначення Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики. Крім того, не вистачило голосів для переходу до голосування за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Народні депутати провалили голосування, оскільки віддали 210 голосів "за" призначення Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики. Цього не вистачає для призначення, адже необхідні понад 226 голосів парламентаріїв.

Крім того, парламент провалив перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Народні депутати віддали 206 голосів "за" з 226 необхідних.