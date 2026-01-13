Шмигаль на посаді міністра енергетики замінить всіх своїх заступників, - джерела

Міністр оборони Денис Шмигаль на посаді міністра енергетики планує замінити весь склад своїх заступників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька джерел.

Повний склад нових заступників міністра енергетики поки що невідомий, але вже є інформація, що на роботу в Міненерго перейде Анатолій Куцовол, який зараз обіймає посаду заступника міністра оборони.

Також заступником Шмигаля планується призначити його колишнього радника на посаді прем'єра і члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

Інша колишня радниця Шмигаля з питань енергетики, Наталія Бойко, відмовилася від пропозиції перейти на роботу в Міненерго.