Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он

Министерство цифровой трансформации вместо Михаила Федорова временно возглавил Александр Борняков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина.
"Возложить временно исполнение обязанностей Министра цифровой трансформации Украины на заместителя Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича", - говорится в документе.
В период, когда Федоров был министром цифровой трансформации Украины, Борняков был его заместителем. На эту должность его назначили в октябре 2019 года.
Борняков отвечал за направление взаимодействия Украины с Евросоюзом в сфере цифровой политики и координировал адаптацию украинского законодательства к европейским нормам. Отдельным направлением работы Борнякова было руководство специальным правовым режимом для ІТ-бизнеса "Дія.City".
Он имеет степень MBA (Университет Нью-Брансуик), MPA (Колумбийский университет) и более десяти лет опыта в управлении ИТ.
Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. 2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову возглавить Министерство обороны.
Собеседник РБК-Украина во власти рассказал, что такое решение главы украинского государства объясняется тем, что Министерству обороны нужны радикальные реформы, которые касаются работы ТЦК и не только.
В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров подал заявление об отставке. Во вторник, 13 января, Верховная Рада отправила в отставку Федорова с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.
Парламентский комитет по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.
Во вторник, 13 января Верховная Рада провалила переход к рассмотрению назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Народные депутаты отдали 206 голосов "за" из 226 необходимых.
Вчера, 14 января, парламент проголосовал за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.