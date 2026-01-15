Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он

"Возложить временно исполнение обязанностей Министра цифровой трансформации Украины на заместителя Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича", - говорится в документе.

Что известно о Борнякове

В период, когда Федоров был министром цифровой трансформации Украины, Борняков был его заместителем. На эту должность его назначили в октябре 2019 года.

Борняков отвечал за направление взаимодействия Украины с Евросоюзом в сфере цифровой политики и координировал адаптацию украинского законодательства к европейским нормам. Отдельным направлением работы Борнякова было руководство специальным правовым режимом для ІТ-бизнеса "Дія.City".

Он имеет степень MBA (Университет Нью-Брансуик), MPA (Колумбийский университет) и более десяти лет опыта в управлении ИТ.