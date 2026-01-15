ua en ru
Головна » Новини » Політика

Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він

Україна, Четвер 15 січня 2026 12:00
Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він Фото: Олександр Борняков (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністерство цифрової трансформації замість Михайла Федорова тимчасово очолив Олександр Борняков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у документі.

Що відомо про Борнякова

У період, коли Федоров був міністром цифрової трансформації України, Борняков був його заступником. На цю посаду його призначили в жовтні 2019 року.

Борняков відповідав за напрям взаємодії України з Євросоюзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до європейських норм. Окремим напрямом роботи Борнякова було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу "Дія.City".

Він має ступінь MBA (Університет Нью-Брансвік), MPA (Колумбійський університет) та понад десять років досвіду в управлінні ІТ.

Нова посада Федорова

Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України. 2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову очолити Міністерство оборони.

Співрозмовник РБК-Україна у владі розповів, що таке рішення глави української держави пояснюється тим, що Міністерству оборони потрібні радикальні реформи, які стосуються роботи ТЦК і не тільки.

У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров подав заяву про відставку. У вівторок, 13 січня, Верховна Рада відправила у відставку Федорова з посади першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України.

Парламентський комітет з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.

У вівторок, 13 січня Верховна Рада провалила перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Народні депутати віддали 206 голосів "за" з 226 необхідних.

Вчора, 14 січня, парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

Михайло Федоров Мінцифра
