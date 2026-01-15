Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну.

"Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича", - йдеться у документі.

Що відомо про Борнякова

У період, коли Федоров був міністром цифрової трансформації України, Борняков був його заступником. На цю посаду його призначили в жовтні 2019 року.

Борняков відповідав за напрям взаємодії України з Євросоюзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до європейських норм. Окремим напрямом роботи Борнякова було керівництво спеціальним правовим режимом для ІТ-бізнесу "Дія.City".

Він має ступінь MBA (Університет Нью-Брансвік), MPA (Колумбійський університет) та понад десять років досвіду в управлінні ІТ.