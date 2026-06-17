"Ми не наївні": Рютте зробив заяву щодо підготовки Китаєм військових РФ

НАТО постійно намагається ретельно відслідковувати військову допомогу Росії від Китаю, зокрема й підготовку солдатів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Журналісти запитали Рютте про допомогу Китаю Росії у вигляді військової підготовки, про яку нещодавно повідомила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.
Генсек зазначив, що НАТО "постійно намагається ретельно відстежувати дії Китаю".
"Ми не наївні. Ми ретельно стежимо за всім. Наразі я не можу розповісти вам більше, принаймні на цій відкритій пресконференції, але можете бути впевнені, що ми стежимо за кожним рухом (Китаю - ред.)", - наголосив Рютте.
Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що наприкінці минулого року Китай таємноо підготував на своїй території приблизно 200 російських військових, частина з яких згодом повернулася до участі у бойових діях проти України.
Водночас Пекін заперечив такі повідомлення про приховану підготовку російських військових, називаючи подібні твердження спробами перекласти відповідальність за війну в Україні.
Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував таємну підготовку російських військових у Китаї, заявивши, що подібні повідомлення не відповідають дійсності та їх слід сприймати критично.
Видання Welt повідомляло, що серед російських військових, яких таємно готував Китай, могли бути оператори дронів з елітного підрозділу "Рубікон".
Згодом у Євросоюзі підтвердили, що Китай тренував сотні російських солдатів для війни проти України. Китай знову заперечив цю інформацію.