"Ми не наївні": Рютте зробив заяву щодо підготовки Китаєм військових РФ

Журналісти запитали Рютте про допомогу Китаю Росії у вигляді військової підготовки, про яку нещодавно повідомила високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Генсек зазначив, що НАТО "постійно намагається ретельно відстежувати дії Китаю".

"Ми не наївні. Ми ретельно стежимо за всім. Наразі я не можу розповісти вам більше, принаймні на цій відкритій пресконференції, але можете бути впевнені, що ми стежимо за кожним рухом (Китаю - ред.)", - наголосив Рютте.

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