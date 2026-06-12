Китай навчав солдат РФ для війни в Україні, ЄС має докази, - ЗМІ

У Євросоюзі підтвердили, що Китай тренував сотні російських солдатів для війни проти України. Деякі з них уже опинилися на передовій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це високопосадовець ЄС розповів " Суспільному ".

"Наші служби підтвердили, що така підготовка відбувається в кількох місцях на території Китаю. Ідеться про сотні осіб, але це суперечить тому, що нам досі повідомляли китайські сторони", - наголосив він.

Цю ситуацію та подальшу взаємодію з Пекіном європейські міністри закордонних справ планують детально обговорити в понеділок на зустрічі в Люксембурзі.

Головну увагу урядовці зосередять на питаннях зовнішньої та оборонної політики. Зокрема, міністри піднімуть проблему залежності європейського оборонно-промислового комплексу від китайських ланцюгів постачання та економічних гравців. Також на порядку денному буде обговорення колективних інтересів ЄС на випадок можливої кризи в регіоні Далекого Сходу.

Під час цієї зустрічі висока представниця ЄС Кая Каллас планує наголосити, що ключовим фактором у відносинах з таким потужним партнером, як Китай, є внутрішня єдність усього Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що наприкінці минулого року Китай таємноо підготував на своїй території приблизно 200 російських військових, частина з яких згодом повернулася до участі у бойових діях проти України.

Водночас Пекін заперечив такі повідомлення про приховану підготовку російських військових, називаючи подібні твердження спробами перекласти відповідальність за війну в Україні.