Пекін відреагував на статтю про підготовку російських військових у Китаї, - ЗМІ

Китай спростував інформацію про таємну підготовку російських військових на своїй території та називає це спробою перекласти провину за війну в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник МЗС КНР заявив у відповідь на запит " Укрінформу ".

У зовнішньополітичному відомстві Китаю заявили, що у питанні так званої "української кризи" країна послідовно дотримується "об’єктивної та неупередженої позиції", а також докладає зусиль для сприяння мирним переговорам.

За словами речника китайського МЗС, така позиція Пекіна є послідовною, чіткою та має визнання і підтримку серед міжнародної спільноти.

"Сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших", - зазначили у китайському міністерстві.

Що передувало

Вчора Reuters повідомило, що Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїх військових об’єктах у Пекіні та Нанкіні близько 200 російських військовослужбовців.

Іноземна розвідка розповіла, що китайська індустрія безпілотників надала росіянам технологічні новинки та передові методи підготовки, зокрема льотні симулятори. Росія направляла високопоставлених інструкторів, спроможних передавати отримані знання далі по ланцюжку командування.

Одна з європейських розвідувальних служб підтвердила, що кілька росіян у званнях від молодшого сержанта до підполковника після навчання в Китаї брали участь у бойових діях у тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.