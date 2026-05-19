Китай таємно тренував російських військових, - Reuters

Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військовослужбовців. Частина з них після навчання повернулася воювати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дані трьох європейських розвідувальних служб свідчать, що таємні тренування були погоджені у російсько-китайській угоді, яку високопоставлені офіцери обох країн підписали в Пекіні 2 липня 2025 року.

Документ передбачав навчання близько 200 росіян на військових об’єктах у Пекіні та Нанкіні. Своєю чергою, сотні китайських військових мали пройти підготовку в Росії.

Угода суворо забороняла будь-яке висвітлення цих візитів у засобах масової інформації обох держав, а також передачу інформації третім сторонам.

Навчання військових РФ

Російських військовослужбовців навчали у таких сферах:

безпілотні літальні апарати;

радіоелектронна боротьба (РЕБ);

армійська авіація;

бронетанкова піхота.

За даними розвідки, китайська індустрія безпілотників надала росіянам технологічні новинки та передові методи підготовки, зокрема льотні симулятори.

Значна частина російського персоналу складалася з високопоставлених інструкторів, спроможних передавати отримані знання далі по ланцюжку командування.

Пряме залучення Китаю у війну

Представники розвідки зазначають, що візити китайських військових до Росії тривають щонайменше з 2024 року, проте підготовка російських бійців у Китаї є новим явищем.

Навчаючи російських військових на оперативному та тактичному рівнях для подальшої участі у війні проти України, Пекін виявився більш залученим до конфлікту в Європі, ніж вважалося раніше.

Одне з розвідувальних відомств підтвердило особи кількох росіян у званнях від молодшого сержанта до підполковника, які після навчання в Китаї брали участь у бойових діях із застосуванням дронів у тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

Зазначається, що Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, зобов'язавшись проводити спільні військові навчання.

При цьому Пекін офіційно продовжує заявляти про свою нейтральну позицію у війні та позиціонує себе як посередника у мирному процесі.