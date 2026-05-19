Китай таємно тренував російських військових, - Reuters
Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військовослужбовців. Частина з них після навчання повернулася воювати в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дані трьох європейських розвідувальних служб свідчать, що таємні тренування були погоджені у російсько-китайській угоді, яку високопоставлені офіцери обох країн підписали в Пекіні 2 липня 2025 року.
Документ передбачав навчання близько 200 росіян на військових об’єктах у Пекіні та Нанкіні. Своєю чергою, сотні китайських військових мали пройти підготовку в Росії.
Угода суворо забороняла будь-яке висвітлення цих візитів у засобах масової інформації обох держав, а також передачу інформації третім сторонам.
Навчання військових РФ
Російських військовослужбовців навчали у таких сферах:
- безпілотні літальні апарати;
- радіоелектронна боротьба (РЕБ);
- армійська авіація;
- бронетанкова піхота.
За даними розвідки, китайська індустрія безпілотників надала росіянам технологічні новинки та передові методи підготовки, зокрема льотні симулятори.
Значна частина російського персоналу складалася з високопоставлених інструкторів, спроможних передавати отримані знання далі по ланцюжку командування.
Пряме залучення Китаю у війну
Представники розвідки зазначають, що візити китайських військових до Росії тривають щонайменше з 2024 року, проте підготовка російських бійців у Китаї є новим явищем.
Навчаючи російських військових на оперативному та тактичному рівнях для подальшої участі у війні проти України, Пекін виявився більш залученим до конфлікту в Європі, ніж вважалося раніше.
Одне з розвідувальних відомств підтвердило особи кількох росіян у званнях від молодшого сержанта до підполковника, які після навчання в Китаї брали участь у бойових діях із застосуванням дронів у тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.
Зазначається, що Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, зобов'язавшись проводити спільні військові навчання.
При цьому Пекін офіційно продовжує заявляти про свою нейтральну позицію у війні та позиціонує себе як посередника у мирному процесі.
Візит Путіна до Китаю
Нагадаємо, російський диктатор планує відвідати Китай 20 травня. У Москві цей візит називають частиною "рутинних контактів" між країною-агресоркою та КНР. Путін перебуватиме у Пекіні лише один день.
РБК-Україна також писало, що під час візиту диктатора до Китаю сторони планують обговорити співпрацю та міжнародні питання, які становлять спільний інтерес для Москви та Пекіна.