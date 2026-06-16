Китай відповів на звинувачення ЄС у підготовці російських військових

Китай відповів на заяви Євросоюзу про навчання російських солдатів для участі у війні проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу в Пекіні.

За її словами, відповідні дані вже є в розпорядженні європейської сторони.

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що ЄС підтвердив факт підготовки китайськими військовими російських солдатів для бойових дій в Україні.

Китай тренував сотні російських солдатів у кількох місцях на своїй території - і частина з них вже опинилася на передовій. Це суперечить тому, що Пекін раніше повідомляв європейській стороні.

Ще раніше Reuters писало, що наприкінці 2025 року Китай таємно підготував близько 200 російських військових на об'єктах у Пекіні та Нанкіні. Серед напрямків навчання - дрони, радіоелектронна боротьба та бронетанкова піхота.