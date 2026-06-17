"Мы не наивны": Рютте выступил с заявлением о подготовке Китаем военных РФ

Журналисты спросили Рютте о помощи, оказываемой Китаем России в виде военной подготовки, о которой недавно сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Генеральный секретарь отметил, что НАТО "постоянно старается тщательно отслеживать действия Китая".

"Мы не наивны. Мы тщательно следим за всем. Пока я не могу рассказать вам больше, по крайней мере на этой открытой пресс-конференции, но можете быть уверены, что мы следим за каждым шагом (Китая - ред.)", - подчеркнул Рютте.

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