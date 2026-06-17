"Мы не наивны": Рютте выступил с заявлением о подготовке Китаем военных РФ

НАТО постоянно пытается тщательно отслеживать военную помощь, которую Китай оказывает России, в том числе и подготовку солдат.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Журналисты спросили Рютте о помощи, оказываемой Китаем России в виде военной подготовки, о которой недавно сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.
Генеральный секретарь отметил, что НАТО "постоянно старается тщательно отслеживать действия Китая".
"Мы не наивны. Мы тщательно следим за всем. Пока я не могу рассказать вам больше, по крайней мере на этой открытой пресс-конференции, но можете быть уверены, что мы следим за каждым шагом (Китая - ред.)", - подчеркнул Рютте.
Напомним, ранее Reuters сообщило, что в конце прошлого года Китай тайно подготовил на своей территории около 200 российских военных, часть из которых впоследствии вернулась для участия в боевых действиях против Украины.
В то же время Пекин опроверг такие сообщения о скрытой подготовке российских военных, называя подобные утверждения попытками переложить ответственность за войну в Украине.
Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тайную подготовку российских военных в Китае, заявив, что подобные сообщения не соответствуют действительности и к ним следует относиться критически.
Издание Welt сообщало, что среди российских военных, которых тайно готовил Китай, могли быть операторы дронов из элитного подразделения "Рубикон".
Впоследствии в Евросоюзе подтвердили, что Китай тренировал сотни российских солдат для войны против Украины. Китай вновь опроверг эту информацию.