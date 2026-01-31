"Ми натхнені": Віткофф про переговори з Дмитрієвим щодо України

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках зусиль США з посередництва у врегулюванні українського конфлікту мирним шляхом", - написав він.

За словами Віткоффа, до складу американської делегації увійшов він, глава Мінфіну США Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

"Ми натхнені цією зустріччю, яка свідчить про те, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і вдячні (Дональду Трампу - ред.) за його вирішальну роль у пошуку міцного і довгострокового миру", - резюмував він.