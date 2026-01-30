ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться

П'ятниця 30 січня 2026 10:09
UA EN RU
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський категорично відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. При цьому він публічно запросив главу Кремля до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві. Це так само як з Путіним зустрічатися у Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче конструктивно домовитися про реальне закінчення війни, а також про зустріч, яка може стати результативною.

"Але якщо хтось не хоче зустрічатися, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається", - зазначив президент.

Зеленський вкотре повторив, що Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну. Тому підходить будь-який реальний формат зустрічі на рівні лідерів.

"Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні. Звісно, ми завжди виступаємо за те, щоб були і європейці в процесі. Але я не впевнений, що інші обидві сторони будуть підтримувати такий формат саме для зустрічі лідерів. Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань", - додав президент.

За словами глави держави, він готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює.

"Але в Москві та в Білорусі це просто неможливо й абсолютно зрозуміло чому - тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях", - зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, після переговорів делегацій України Росії та США в Абу-Дабі Сполучені Штати не виключили, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Тим часом у Кремлі знову запропонували Зеленському зустрітися з Путіним у Москві. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що країна-агресорка висуває дві ключові умови для проведення такої зустрічі.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ розглядає тільки Москву для зустрічі з Путіна із Зеленським. За його словами, міркування про інше місце для переговорів недоречні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Мирні переговори Війна в Україні Зустріч Зеленського та Путіна
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві