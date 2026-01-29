Переговори тільки у Москві? У Путіна зробили цинічну заяву щодо зустрічі із Зеленським

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ розглядає тільки Москву для зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Речник Кремля додав, що наразі відповідь від президента України на повторне запрошення до Москви не надходила.

"Росія поки що говорить про переговори із Зеленським у Москві, міркування про інше місце для переговорів недоречні", - сказав Пєсков.

Переговори Зеленського і Путіна

Нагадаємо, у Кремлі знову запропонували Володимиру Зеленському зустрітися з Володимиром Путіним у Москві. Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що країна-агресорка висуває дві ключові умови для проведення такої зустрічі.

У Росії подібні заяви щодо зустрічі лідерів двох країн лунають не вперше. При цьому росіяни постійно висувають вимоги для її проведення.

Зокрема, у травні 2025 року Дмитро Пєсков повідомляв, що така зустріч можлива лише як "підсумок конкретних домовленостей" між сторонами.

Крім того, у серпні минулого року Пєсков казав, що Путін нібито не заперечує проти зустрічі із Зеленським, однак вимагає, щоб вона була "добре підготовлена" та завершилася підписанням мирної угоди.

При цьому у вересні минулого року сам диктатор заявив, що "не виключає" зустрічі з президентом України, проте зауважив, що для цього Зеленський має приїхати до Москви.

РБК-Україна раніше писало, що Володимир Зеленський неодноразово наголошував на готовності до переговорів, зокрема у форматі тристоронньої зустрічі, проте відкидав умови, які пропонував російський диктатор.

Зазначимо, вже 1 лютого в Абу-Дабі відбудеться наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. У США заявили, що їхніх спецпредставників не буде, а зустріч відбудеться тільки між Україною та РФ.