"Мы воодушевлены": Уиткофф о переговорах с Дмитриевым по Украине

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что сегодняшняя встреча с посланником Путина Кириллом Дмитриевым была продуктивной и конструктивной. Он считает, что Россия действительно работает над обеспечением мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках усилий США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта мирным путем", - написал он.
По словам Уиткоффа, в состав американской делегации вошел он, глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.
"Мы воодушевлены этой встречей, которая свидетельствует о том, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны (Дональду Трампу - ред.) за его решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - резюмировал он.
Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби впервые состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны. Соединенные Штаты оценили их положительно, в Киев назвал встречу содержательной.
Теперь между сторонами предварительно завтра, 1 февраля, ожидается второй раунд переговоров. При этом госсекретарь США Марко Рубио сказал на днях, что Уиткофф и Кушнер якобы не будут участвовать в этой встречи. То есть, исходя из его слов, ожидаются прямые переговоры исключительно между Киевом и Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне первой встречи сказал, что ключевым вопросом на переговорах будут территории, в первую очередь Донбасс.
Однако этот вопрос судя по всему так и не решен. На днях в одном из интервью Зеленский заявил, что без прямой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить вопрос территорий невозможно.
К слову, за последние пару дней в РФ заявили, что рассматривают встречу исключительно в Москве, а Зеленский отвергнув такой вариант пригласил Путина в Киев.
Помимо этого важно отметить, что в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Путина неделю не наносить удары по энергетике Украины из-за морозов, на что тот согласился. Позже Зеленский подтвердил, что делегации в Абу-Даби говорили о возможности энергетического перемирия и по состоянию на сегодняшний день оно соблюдается.