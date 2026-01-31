"Мы воодушевлены": Уиткофф о переговорах с Дмитриевым по Украине

"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках усилий США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта мирным путем", - написал он.

По словам Уиткоффа, в состав американской делегации вошел он, глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.

"Мы воодушевлены этой встречей, которая свидетельствует о том, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны (Дональду Трампу - ред.) за его решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - резюмировал он.