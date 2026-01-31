"Ми натхнені": Віткофф про переговори з Дмитрієвим щодо України

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що сьогоднішня зустріч із посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим була продуктивною і конструктивною. Він вважає, що Росія дійсно працює над забезпеченням миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.