"Ми натхнені": Віткофф про переговори з Дмитрієвим щодо України

Субота 31 січня 2026 19:23
"Ми натхнені": Віткофф про переговори з Дмитрієвим щодо України Фото: Кирило Дмитрієв і Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що сьогоднішня зустріч із посланником Путіна Кирилом Дмитрієвим була продуктивною і конструктивною. Він вважає, що Росія дійсно працює над забезпеченням миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Сьогодні у Флориді спеціальний посланник Росії Кирило Дмитрієв провів продуктивні та конструктивні зустрічі в рамках зусиль США з посередництва у врегулюванні українського конфлікту мирним шляхом", - написав він.

За словами Віткоффа, до складу американської делегації увійшов він, глава Мінфіну США Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

"Ми натхнені цією зустріччю, яка свідчить про те, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні, і вдячні (Дональду Трампу - ред.) за його вирішальну роль у пошуку міцного і довгострокового миру", - резюмував він.

Мирні переговори

Нагадаємо, 23 і 24 січня в Абу-Дабі вперше відбулися тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Сполучені Штати оцінили їх позитивно, у Київ назвав зустріч змістовною.

Тепер між сторонами попередньо завтра, 1 лютого, очікується другий раунд переговорів. При цьомудержсекретар США Марко Рубіо сказав днями, що Віткофф і Кушнер нібито не братимуть участі в цій зустрічі. Тобто, виходячи з його слів, очікуються прямі переговори виключно між Києвом і Москвою.

Президент України Володимир Зеленський напередодні першої зустрічі сказав, що ключовим питанням на переговорах будуть території, насамперед Донбас.

Однак це питання, судячи з усього, так і не вирішено. Днями в одному з інтерв'ю Зеленський заявив, що без прямої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити питання територій неможливо.

До речі, за останні кілька днів у РФ заявили, що розглядають зустріч виключно в Москві, а Зеленський, відкинувши такий варіант, запросив Путіна до Києва.

Крім цього, важливо зазначити, що в четвер президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Путіна тиждень не завдавати ударів по енергетиці України через морози, на що той погодився. Пізніше Зеленський підтвердив, що делегації в Абу-Дабі говорили про можливість енергетичного перемир'я, і станом на сьогодні воно дотримується.

