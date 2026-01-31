ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Мы воодушевлены": Уиткофф о переговорах с Дмитриевым по Украине

Суббота 31 января 2026 19:23
UA EN RU
"Мы воодушевлены": Уиткофф о переговорах с Дмитриевым по Украине Фото: Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что сегодняшняя встреча с посланником Путина Кириллом Дмитриевым была продуктивной и конструктивной. Он считает, что Россия действительно работает над обеспечением мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках усилий США по посредничеству в урегулировании украинского конфликта мирным путем", - написал он.

По словам Уиткоффа, в состав американской делегации вошел он, глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Груенбаум.

"Мы воодушевлены этой встречей, которая свидетельствует о том, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны (Дональду Трампу - ред.) за его решающую роль в поиске прочного и долгосрочного мира", - резюмировал он.

Мирные переговоры

Напомним, 23 и 24 января в Абу-Даби впервые состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны. Соединенные Штаты оценили их положительно, в Киев назвал встречу содержательной.

Теперь между сторонами предварительно завтра, 1 февраля, ожидается второй раунд переговоров. При этом госсекретарь США Марко Рубио сказал на днях, что Уиткофф и Кушнер якобы не будут участвовать в этой встречи. То есть, исходя из его слов, ожидаются прямые переговоры исключительно между Киевом и Москвой.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне первой встречи сказал, что ключевым вопросом на переговорах будут территории, в первую очередь Донбасс.

Однако этот вопрос судя по всему так и не решен. На днях в одном из интервью Зеленский заявил, что без прямой встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить вопрос территорий невозможно.

К слову, за последние пару дней в РФ заявили, что рассматривают встречу исключительно в Москве, а Зеленский отвергнув такой вариант пригласил Путина в Киев.

Помимо этого важно отметить, что в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что попросил Путина неделю не наносить удары по энергетике Украины из-за морозов, на что тот согласился. Позже Зеленский подтвердил, что делегации в Абу-Даби говорили о возможности энергетического перемирия и по состоянию на сегодняшний день оно соблюдается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Стив Уиткофф Война в Украине
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве