"Мы воодушевлены": Уиткофф о переговорах с Дмитриевым по Украине

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что сегодняшняя встреча с посланником Путина Кириллом Дмитриевым была продуктивной и конструктивной. Он считает, что Россия действительно работает над обеспечением мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.