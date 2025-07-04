Мелоні спростувала припинення постачань американського озброєння Україні

США не припиняли постачання озброєння Україні, як про це повідомили ЗМІ. Вашингтон переглянув список постачання, але це не означає повного припинення військової допомоги Києву.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформаційне агентство Ansa.