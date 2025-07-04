Мелоні спростувала припинення постачань американського озброєння Україні
США не припиняли постачання озброєння Україні, як про це повідомили ЗМІ. Вашингтон переглянув список постачання, але це не означає повного припинення військової допомоги Києву.
Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформаційне агентство Ansa.
"Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань", - сказала Мелоні під час виступу на форумі в Массерії.
Вона додала, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом щодо постачань озброєння Україні. Мелоні сподівається на "позитивний розвиток подій у цьому питанні".
Так призупинили, або ні?
Ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили, що США частково припинили постачання озброєння Україні. Цю інформацію згодом підтвердили у Білому домі, сказавши, що цього вимагають "національні інтереси Сполучених Штатів". У Росії новини про можливе припинення постачання озброєнь викликали активну радість.
Проте вночі на 4 липня Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні. Пізніше стало відомо, що припинення постачань зброї Україні - самовільна ініціатива міністра оборони США Піта Гегсета.
Трамп та президент України Володимир Зеленський 4 липня обговорили постачання систем протиповітряної оборони Україні. За даними ЗМІ, Трамп нібито погодився допомогти Україні в цьому питанні.
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