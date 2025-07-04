Постачання зупинено, а загрози немає: ЗМІ розкрили, чому Пентагон блокує допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Однак аналіз Об’єднаного штабу Пентагону засвідчив, що передача боєприпасів не загрожує обороноздатності американської армії.

За словами джерел видання, ініціатором призупинення став міністр оборони Піт Хегсет, який вже втретє блокує допомогу Україні.

Його крок здивував Держдепартамент, союзників у Європі та викликав обурення серед обох партій у Конгресі США.

Демократ Адам Сміт заявив, що аргументи Пентагону щодо нестачі запасів - неправдиві, адже реальної загрози не було зафіксовано.

"Ми не перебуваємо на найнижчому рівні запасів озброєння, ніж протягом 3,5 років конфлікту в Україні", - зазначив Сміт.

Блокування пакетів зі зброєю

Призупинення стосується чергового пакета зі зброєю, яка вже частково перебуває у регіоні.

Йдеться про високоточні боєприпаси, включаючи Patriot, GMLRS, ракети Hellfire та інше озброєння, яке могло б захистити українські міста від російських ударів.

За даними джерел, рішення Хегсета підтримав заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі - прихильник переорієнтації ресурсів США на стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ми не можемо роздавати зброю всім у всьому світі", - заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Україна, своєю чергою, закликає США розблокувати постачання, оскільки останні російські атаки стали наймасштабнішими з 2022 року - лише минулого тижня по країні випустили 60 ракет та майже 500 дронів.