Мелони опровергла прекращение поставок американского вооружения Украине

США не прекращали поставки вооружения Украине, как об этом сообщили СМИ. Вашингтон пересмотрел список поставок, но это не означает полного прекращения военной помощи Киеву.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.