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Мелони опровергла прекращение поставок американского вооружения Украине

Италия, Пятница 04 июля 2025 23:05
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Мелони опровергла прекращение поставок американского вооружения Украине Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США не прекращали поставки вооружения Украине, как об этом сообщили СМИ. Вашингтон пересмотрел список поставок, но это не означает полного прекращения военной помощи Киеву.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.

"Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок", - сказала Мелони во время выступления на форуме в Массерии.

Она добавила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок вооружения Украине. Мелони надеется на "положительное развитие событий в этом вопросе".

Так приостановили, или нет?

Вечером 1 июля ряд СМИ сообщили, что США частично прекратили поставки вооружения Украине. Эту информацию впоследствии подтвердили в Белом доме, сказав, что этого требуют "национальные интересы Соединенных Штатов". В России новости о возможном прекращении поставок вооружений вызвали активную радость.

Однако ночью на 4 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине. Позже стало известно, что прекращение поставок оружия Украине - самовольная инициатива министра обороны США Пита Гегсета.

Трамп и президент Украины Владимир Зеленский 4 июля обсудили поставки систем противовоздушной обороны Украине. По данным СМИ, Трамп якобы согласился помочь Украине в этом вопросе.

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