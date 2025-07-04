Зеленський: домовилися з Трампом працювати над посиленням захисту неба України

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили серед іншого постачання систем протиповітряної оборони та російські нічні атаки на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.

"Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", - написав український лідер.

Також, за словами Зеленського, він та Трамп обговорили можливості українсько-американського оборонного співробітництва. В тому числі обговорювалося спільне виробництво техніки, боєприпасів та дронів.

"Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - додав президент.